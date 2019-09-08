【女生防衛練習】遇色狼首1分鐘最關鍵　韓女警示範一招破解熊抱

「#MeToo」反性侵運動席捲全球，但女性仍要面對性暴力的威脅，實有需要加強防備色狼的能力。在韓國當女刑警逾13年的李恢林（이회림），多年來專職打擊性罪行，她在著作《預感危機的女生防衛練習》指出，模擬色狼以各種招數偷襲女生的情境，並提供反擊自衛的招式，她強調女生們要在被襲的關鍵1分鐘內，盡量爭取逃走機會。 李恢林以圖解方式教導姊妹們自保招式，當中包括「手腕被抓住」與「背後襲擊抱住」等應對情況，示範女生在赤手空拳下，如何有效掙脫施襲者的捆绑，勸喻女生加以練習，讓身體熟悉動作，有危險時可自救保命。

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以下是《預感危機的女生防衛練習》的內容節錄：

防身術：手腕掙脫術

當被人捉住手腕時，韓國女警李恢林教女性要以快速轉動手腕，從對方拇指和食指的空隙中抽出。（方言文化提供）

手腕掙脫技巧，面對大漢也不怕 每個動作都必須連結起來迅速完成， 也能當成平日娛樂和旁人一起練習。

按圖看手腕掙脫術步驟↓↓↓

防身術：蹲身掙脫術

蹲身掙脫術講求「蹲下」速度要夠快。（01製圖／方言文化提供）

「蹲下」動作夠快， 就能順利脫逃。

按圖看蹲身掙脫術步驟​↓↓↓

書名：《預感危機的女生防衛練習》(方言文化)

作者： 李恢林

警察資歷13年。

曾任派出所巡查要員、刑事和性犯罪搜查專職要員，經濟組搜查官，一站式人權中心被害人守護者、廣域搜查隊智慧犯罪搜查組刑警等。

在播客(Podcasts)上創建了「好員警，壞員警」和「刑警手冊」。也是集結了專攻藝術的警官的業餘視頻製作團「V.O.L」的一員。目前在人權年代線上週刊《人類的聲音》（사람소리）有個人專欄。曾任電影《希望：為愛重生》（소원，又譯《素媛》）和電視劇《LIVE》的劇本顧問。

譯者： 陳思妤

畢業於國立政治大學韓文系，曾赴韓國慶熙大學水源校區交換學生。現居台北，兼職翻譯，譯有《深層核心肌群 科學鍛鍊運動》、《用手作×料理，陪孩子玩出天賦與美好親子記憶》

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。