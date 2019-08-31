珠峰登山客遺大量垃圾　尼泊爾政府明2020年起禁用一次性塑膠製品

世界最高峰的珠穆朗瑪峰（Mount Everest）是不少攀山愛好者的終極目標，不過愈來愈多登山客勇闖珠峰，山上堆積的垃圾亦隨即增加，早前有報道指山上有多達8000公斤人類排泄物及5000公斤垃圾，對大本營及山下的社區水源造成污染。為阻止登山垃圾對自然環境的影響，尼泊爾政府早前宣布，由 2020年1月1日起將禁止使用厚度少於30微米的塑膠製品，同時全面禁止樽裝飲品，當局期望措施能保持珠峰和周圍山峰範圍整潔。

尼泊爾加德滿都，回收公司的工人在裝載從珠峰收集到的垃圾。（視覺中國）

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尼泊爾政府早前宣布，由 2020年1月1日起將禁止使用厚度少於30微米的塑膠製品，同時全面禁止樽裝飲品。（fb專頁「Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality」圖片）

珠穆朗瑪峰個多月前曾出現「大塞車」，大批登山者迫在海拔8000米以上的「死亡地帶」輪候排隊登頂，導致11人喪命。除出現人滿之患，珠峰亦出現大量垃圾，當局今年發起的淨山運動便收集到11噸垃圾，憂慮長此下去生態環境將被破壞。

考慮到塑膠難以被回收及重用的特性，尼泊爾孔布地區政府決定從源頭減廢，出招強制「走塑」，宣布於明年1月1日起，禁止遊客及居民使用一次性塑膠產品，範圍涵蓋厚度小於30微米的塑膠製品及膠瓶裝飲品。

早前因過多的登山客而出現珠峰「大塞車」，導致11人命喪雪峰，同時令人關注山上的垃圾問題。（資料圖片）

當局鼓勵居民和遊客轉飲金屬罐裝飲品，並指將與登山業界、航空公司及尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering Association）共同執行規定，同時會向當地居民提供5種符合要求的膠袋，讓他們以不符合規定的塑膠製品換作合規格製品。

當地官員吉米爾（Ganesh Ghimire）認為，近年居民已意識到塑膠垃圾對氣候變化及其生活造成影響，故對實施新措施感到樂觀，「如果我們從現在開始（禁用一次性塑膠製品），將有助於維持我們的區域、珠峰和周圍山峰的長期整潔」。

每年到訪孔布地區的遊客超過5萬，為當地帶來大量垃圾。當地政府6年前起向每支攀登珠峰的登山隊伍收取4000美元（約31400港元）按金，如果每名登山客能帶回至少8公斤垃圾就能退還，不過僅半數人能帶回規定的垃圾量。

（綜合）