台媽廁所見「粉紅色大菜糕」　引發超大誤會阿女瘀到爆

以前路邊常見一種古早味點心「大菜糕」，熱熱的夏天裡吃最幸福，冰冰涼涼的一口咕溜進去暑氣全消～不過，有人會把大菜糕擺在廁所裡嗎？

有位女網友將貼身用品放在廁所，其母從廁所出來竟問她：「廁所裡面那兩塊大菜糕是你的嗎」，讓她超級傻眼──因為那是她的胸貼！！

被媽媽誤認為大菜糕的胸貼。（Facebook@爆廢公社公開版）

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哇～粉紅色的「大菜糕」欸

網友們一見立刻笑翻，紛紛表示第一次看到大菜糕有粉紅色的，大讚媽媽風趣、形容也很有創意，原po生活一定不無聊。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

大菜糕款胸貼還有這款妙用

有人勸原po趕緊把胸貼收好，免得哪天就看到媽媽拿去煮湯，或是被小孩吃掉－－畢竟看起來像草莓味大菜糕，很可口嘛XD 沒想到原po竟表示，她家女兒會偷偷把這兩塊胸貼貼在自己膝蓋當護膝……（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

在眾人笑成一團的情形下，有人一頭霧水的發問「菜燕（大菜糕）是什麼」，甚至表示是第一次聽到這個名詞。其實這是一種用冬瓜茶加上洋菜粉製做的傳統甜點，而洋菜的台語發音為「菜燕（大菜糕）」（tshài-iàn），便以此為名。由於吃起來脆脆甜甜的，還有個封號叫「窮人的燕窩」。

大菜糕有人喜歡到可以一次吃5塊，還能分析哪個攤位賣的最好吃，也有人因為幼稚園天天吃視為惡夢，或覺得沒有味道略噁心……但不管怎樣，能把粉紅色的胸貼當成冬瓜茶色咖啡色的大菜糕，這聯想力實在太高強啦XDDD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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