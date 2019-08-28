兒子車禍腦受傷媳婦離家出走　73歲婆婆日打兩份工養3孫兒

七十多歲應是老人家享兒孫福的時候，但新加坡一名73歲婆婆卻要每日打兩份清潔工，只睡兩小時，為的就是養活3名孫兒。原來婆婆的兒子於11年前遇上車禍，導致腦部受傷，需要長期住院，媳婦亦因而離家出走，婆婆為了生活，曾經向「大耳窿」借錢，債務一度還不清，令她非常絕望，「如果不是為了3個孫、不想債務沒還清，給家人造成負擔，我根本沒力活下去」。

居於新加坡的謝姓婆婆11年來每日打兩份清潔工，只為讓3名孫兒有錢升學及有零用錢。（網上圖片）

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居於新加坡的謝姓婆婆今年73歲，她向當地傳媒表示，2008年3月1日，當時40歲的兒子本為小型速遞公司老闆，工作期間不幸遇到車禍，重傷導致腦部受傷，經歷一連串手術後智力依然受損及行動不便，需要長期卧床，後來在當地政府津貼下住在療養院。

2008年，婆婆的兒子不幸遇上車禍導致腦部受傷，從此需要長期卧床。（網上圖片）

謝婆婆之後只好與媳婦及3名不足10歲的孫兒一同生活，她說當時媳婦無業，更每天喝酒，「她嫌我同住太擠，我就搬去租賃組屋，每個周末都會過去幫忙打理，也買一些菜和肉過去，但孫子跟我說，媽媽都不煮給他們吃，他們餓了只能吃餅乾」。後來媳婦更狠心放下3名子女離家出走，政府安排謝婆婆的3名孫兒入住兒童院，至3年前3人陸續滿16歲才搬回與婆婆於組屋同住。

婆婆為了生活，曾向「大耳窿」借錢，債務一度還不清，幸遇好心人幫助渡過難關。（網上圖片）

謝婆婆說，媳婦離家後再未曾回來看孩子，過去11年來，雖然孫兒有政府資助，但為了讓他們有錢升學及有零用錢，她只好每日只睡兩小時，打兩份清潔工養家，「我每晚11點到早上6點，到市區一家五星級酒店做晚班清潔工，然後早上8點到下午4點，再去另一家酒店做早班清潔工」。每天早上，婆婆下班回家後會先準備好晚餐，小睡兩小時後又會再外出上班。

如此辛勞的生活，只為謝婆婆帶來每月1000多元新加坡幣（約5600港元）的收入，並未足夠讓她養活3名已是青少年的孫兒。沒辦法之下，她只好向放貸商借錢，不過債務卻一直還不清，令她曾感到非常絕望，「我沒有錢，要怪誰？如果不是為了3個孫、不想債務沒還清，給家人造成負擔，我根本活不下去」。

幸好謝婆婆未有放棄，向當地社福團體求助，同時繼續打工還債。有好心人得知婆婆的處境，願意花1個月時間，將工作的部分收入為婆婆還錢，亦有人為她送上食物及生活用品，而社工亦幫忙與放貸商相談，讓婆婆能分期繳還「尾數」，預計半年內便可還清所有債務。謝婆婆感激每名雪中送炭的人，助她渡過難關，再三答謝好心人：「謝謝大家的愛心，我感覺自己不孤單。」

（聯合晚報、星州報）