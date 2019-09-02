伯伯拿舊相去便利店修復　道出心酸故事　台女帶去照相館代付款

隨着科技進步，舊照片也可以透過機器重新沖洗，保留珍貴的回憶。日前有一名網民分享，表示在便利店遇到一位伯伯要沖洗舊照片，但因為照片實在太舊，便利店無法提供該服務。伯伯十分心急難過，更道出一個相當鼻酸的故事。

伯伯拿老舊照片，想要請便利店店員「彩色影印」。（資料圖片）

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樓主表示，31日下午她在便利店買東西時，看到一名年約80多歲的伯伯走進來，小心翼翼地拿出一張老舊照片，想要請店員「彩色影印」，但店員表示他們設備沒有那麼好，可能要去專業的照相館才有辦法做到。

不過伯伯可能不理解，皺着臉詢問店員為何不能印，並開始說起照片背後的故事，他就「兒子學壞，不知道跑去哪裏，已經好久沒看到他，每天都很想他，怕自己會忘記他，想念時都會拿出照片出來看看」，樓主心想難怪相片磨損相當嚴重，好像快爛掉。樓主指，其中一張照片應該是伯伯年輕抱着一個小孩的相片。

伯伯以為便利店有相片修復服務，知道不能印後，皺著臉詢問店員為何不能印。（網上圖片）

樓主看到情況，上前向伯伯解釋，表示可以到照相館，還能修漂亮一點，後來樓主就帶伯伯到照相館沖洗照片，「伯伯從老舊的口袋、手微抖地掏出兩百塊」，結果發現錢不夠，樓主見狀主動說要幫他付款，在告知何時可以領照片時，伯伯還泛淚地不斷向她道歉和道謝。

最後樓主說伯伯的故事讓她很心疼，「只是想跟某個以前住高雄三民區現在跑掉的不肖子（說），你爸現在很想你，不管你在哪裏，如果有看到這篇，拜託！馬上！跟！你爸！聯絡！不管怎麼了，好歹讓他看看你啊！」

不少網民紛紛留言表示，「阿公真幸運遇到你，會有好報的」、「謝謝你善心人士」、「感恩你為阿公所做的一切」、「有洋蔥」、「這個社會有你真好」。