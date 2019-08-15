【好人好事】台南水災熱心男暴雨中義務指揮交通　網民：無名英雄

台灣北部自從颱風走後已漸漸轉為晴朗，然而台南在日前（8/12）因暴雨導致各區水災頻傳，不但許多人家中紛紛遭大雨洗禮，路上也幾乎淹成一片汪洋，讓民眾寸步難行，這時候除了辛苦各地救災人員，最不能少的當然還有暖暖的消息，有位網友近日就在台南爆料公社分享，一位男路人深怕其他車子衝入水中，竟自願單獨站在暴漲的雨水中指揮交通，從半夜一路站到早上警察來時才離開，善心舉動讓大票台南市民都忍不住紅了眼眶！

台南水災熱心市民全晚義務做交通警。（Facebook@台南爆料公社）

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真．無名英雄(இ﹏இ`｡)

畫面中可以看到水位即使淹過腳踝，他仍然熱心在大雨中拿著指揮棒導引，除了感激還是感激啊～（即睇網民留言▼▼▼）

同住台南，當然也不是只有原PO看到，其他網友也提到這位無名英雄不只指揮交通，甚至還幫忙其他路人推電單車（即睇網民留言▼▼▼）

身為一般民眾，願意不畏風雨在淹水的馬路上貢獻一己之力，這種精神真的太讓人感動惹QQ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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