惡婦不忿兒子爭輸玩具　強搶走2歲女童扯頭髮拖行

湖北宜昌一名楊姓女子周日（1日）帶2歲兒子到兒童遊樂園玩耍，後來其子與一名2歲女童因搶玩具發生碰撞，楊女不忿兒子「吃虧」，與女童母親爭執，並搶去女童扯著頭髮拖行。事後，警方指楊女的行為不僅傷害女童，且影響社會，故被罰行政拘留15日以及罰款500元人民幣（約547港元）。

女童發出淒厲哭聲

事發地點位於西陵區體育場路169號的兒童遊樂場。網上片段中，身穿間條上衣的楊女起初與女童母親口角，後來楊女放開懷中的兒子，率先出手推撞女童母親，然後強行搶走女童並扯着其頭髮拖行，女童發出淒厲哭聲；女童母親衝前奪回女兒，而楊女的兒子也被嚇得哭了起來。

當地警方表示，當日上午約11時接報，抵達現場後翻看閉路電視及查問目擊證人，證實楊女的兒子因為和女童爭玩具而碰撞，引發楊女與女童母親爭執，楊女更對女童動武。

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警方稱，楊女的行為不僅傷害女童，還造成惡劣的社會影響，她目前已被拘留，對事件深感懊悔，並因為傷害到女童而感到自責，已向女童及其母致歉。

內地網民紛紛指責楊女，痛斥「別人的孩子就不是孩子嗎？」、「幼兒園孩子還不懂事，偶爾打打鬧鬧很正常，只要沒有大傷就行吧。這家長真把孩子當祖宗，該拘留幾天，長長記性」、「不顧誰錯，也不應對孩子動手」。