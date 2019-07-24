【親子關係】孩子做錯事還説謊怎辦？ 發火不是唯一選擇｜程衞強

在大眾心目中，心理學家都會給人一個「循循善誘」、「愛鼓勵」、「以正能量引領別人」的感覺。無疑，這些都是正確的，但是，當他們的孩子做錯了的時候，他們會「鬧仔」嗎？而他們又是怎樣「鬧仔」的呢？

首先，心理學家也是人啦，人也是會有情緒的。

相信很多父母都經歷過，在處理孩子做錯事的問題上，孩子不單沒有承認犯錯，反而以說謊的方法去處理，希望能暪天過海、平安度過！這時候，父母就會更火大，焦點也由做錯的事情，轉去處理「說謊」這個道德錯誤更大的方向去。

我們先反思一下，當你發現小朋友犯錯了，你會怎樣說？例如孩子用畫筆在牆上畫畫，本來乾乾淨淨的牆壁就報銷了！ 你會說以下說話嗎？

「為什麼要畫牆？」

「是誰幹的？」

「我說了多少次在畫紙上畫畫呢？」

當你問這些問題的時候，孩子知道你發火了，要問責了，甚至可能將受到懲罰了。他的心情會怎樣呢？想像一下你的老闆在辦公室內咆吼，叫你立即過去，你心情會是怎樣的呢？當然「諗定理由」先啦！ 這些問題的焦點都是「過去式」，做錯了的事已成事實，孩子年紀還小，害怕後果也是人之常情，因此，編造一個理由似乎也是他當時的唯一選擇。某程度上我認為是父母的氣勢，脅迫之下的結果！

我想分享一個「過去、現在、將來」的溝通法，以處理孩子犯錯。當然，溝通方法沒有標準答案，這個方法也不一定是最好的。父母可以透過不斷的親子對話及互動，發明、改良對話，也歡迎與我分享一下。

過去

述說你看到的情況，例如：「我見到波仔用蠟筆畫咗落幅牆度喎！」

現在

說明現時情況，或個人感受，例如：「而家幅牆污糟咗，媽媽好傷心！」

將來

因應孩子年齡，給予解決方法，或詢問補救辦法，例如：「你幫媽媽諗下有咩方法整返乾淨幅牆？」