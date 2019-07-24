【親子教養】趕孩子出街亦是體罰　社工：令他覺得自己冇價值

「棒下出孝兒」，或許是傳統的家長對孩子的管教方式，但是很多的研究早已指出體罰對子女會造成長遠的情緒、智力和行為認知的影響。其實體罰不單局限在身體的傷害上，趕孩子出街、漠視他們的情緒需要等精神的傷害，也會對孩子留下難以磨滅的創傷。

「其實打小孩，就是不尊重孩子，讓他們感到羞辱的懲罰方式。」黃姑娘指，不只身體的傷害是體罰，羞辱性的行為和言辭也會令孩子留下深刻的創傷，影響他們將來與其他人建立關係、自信心和個人形象低落、自暴自棄，甚至克服不到過去受創的經歷，不知不覺成為下一個施暴者。

孩子受到體罰，往往以為「暴力」就是解決問題的方法，不知不覺成為下一個施暴者。（GettyImage）

孩子的行為不如家長的期許，動輒趕孩子出家門、叫其他家人杯葛或排斥孩子、故意漠視孩子的情緒需要，或是對他們說：「我不再理你」、「沒有人會愛你、要你」、「你是垃圾、廢物、沒有價值，人人都會放棄你」等說話，重複類似的行為和態度模式也會損害兒童情緒、智力和行為認知的發展。「大聲的謾罵、使用粗言穢言，孩子只會在『惡』之下屈服，而不明白需改正的內容，這是無效的管教方式。」黃姑娘說。

對於傳統的體罰，黃姑娘指，很多人以為打打手掌，在孩子的皮膚下留下些少紅印不要緊，「但我們見過許多個案，很多家長施予的體罰都是由輕微，慢慢演化成嚴重的虐兒。他們見打幾下沒見效，又或是小朋友有情緒、會反抗，大人就把體罰升級，例如用藤條，最後甚至用上利器」。她亦見過家長控制不到自己，導致幼兒最終死亡的個案。因此她認為，對微小的體罰也不應容許。

勿以惡小而為之

如孩子不能克服創傷的經驗，或會影響情緒、智力和行為認知的長久影響。（GettyImage）

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。（受訪者提供）

管教前宜先平伏心情

「鬧又唔得、打又唔得，點教小朋友呀？」很多家長接受傳統管教，不免有此疑惑。不體罰不代表任由孩子做錯事，黃姑娘教導以下幾招：

1.態度、語氣堅定

堅定不等於大聲喝罵，但可以眼神和語氣均堅定地和孩子說：「你做這件事（內容）是錯的。」再解釋原因、教導孩子做錯事有何後果和如何承擔，最好是提供指引和協助，幫助孩子做回對的事，立一個好的示範。「每個要求都要簡單、清晰，不需要很長氣。」黃姑娘提醒。

2.分享感受

在過程中，家長和孩子都可以互相分享感受，家長可以和孩子說自己對他們的行為感到失望、不開心，藉機會也聆聽孩子的心聲。「有些較小的孩子，未必能把情感和成長需要化為言語，便做出一些事來引人注意，變成父母眼中的『曳』。」黃姑娘說。

在聆聽之中，家長不一定需要說教、提出建議，只需耐心聆聽，表示理解，一句支持，已經能舒解孩子心中的鬱結。「如果孩子在外面受氣不開心，回家得到支持，才能有力量重新出發。」

3.親身示範，控制情緒

舉一個普遍的例子，孩子不願執拾玩具，媽媽可以怎樣辦呢？

第一次可以由媽媽帶着孩子一同執拾，告訴他玩具要擺放的位置，作一次親身的示範。第二次，如他不肯自行執拾，媽媽也不要心急幫忙，可以先請他在什麼時間便要執拾，再檢查有沒有做好。

假如做到，應讚賞小朋友願意自行執拾的好行為，加以強化。假如不能做到，可能需要讓孩子接受懲罰，例如是減少玩樂的時間等，而不是用打罵的方式教育。「在任何時間，平伏情緒都優先於管教，父母要先平息嬲怒，才能有效教育。」