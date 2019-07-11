【親子關係】小朋友事事投訴、發脾氣只是煙幕？｜阿豬媽

孩子為了小事鬧情緒，通常都跟那些小事沒有直接關係。可是，大人被一波停、一波起的煙幕忙得團團轉，根本不能處理問題的核心。就算找到問題所在，通常都抽象得難以入手。 這個時候，真的好想按個掣就讓孩子回復正常。 原來，是可以的，只要找到孩子的「掣」。 【編按：作者為阿豬媽】

（VCG圖片） 某個週末，我們在家花了半天清家務，阿豬則自己找樂子。可是，阿豬每十幾分鐘就求救一次，每次脾氣升級，內容大概都是關於顏色筆斷了、畫紙爛了、拖鞋反了、某塊Lego不見了。通通都處理後，他又不知哪裏弄來一個粵劇面具手工，用我最討厭的投訴語氣說那條橡筋太鬆，令他不能套在頭上。 「好喇，不如你放低呢個嘢，坐低先。」我決定不處理這個問題。

「我想戴呀！」阿豬不習慣我的反建議。

「你坐低先，如果你想嘅可以坐我大髀」我嘗試說服他。

阿豬放下面具，背貼着我心口，坐在我大腿上。我一言不發，輕輕從後擁著他。

（VCG圖片） 「我知你心情唔好，我哋坐下先，抖下先。」我說。 阿豬沒有回應我，安靜了一會，就開始說其他無聊話，例如今晚食乜餸。坐了幾分鐘後，阿豬起來，繼續找樂子。 「我做埋呢啲就可以同你玩喇。」我應承他。

「好呀。」 我再花多半小時才做完家務，但這半小時中，他比剛才更願意自己解決問題。雖然求救還是會有的，不過沒有十分鐘一次，也沒再用投訴的語氣。 其實，他一直在投訴的並不是顏色筆或面具，那些通通都是煙幕。他要求的，是愛。

為了快速而直接地回應他對愛的需求，我用了他最喜歡的Love Language （愛的語言）－Physical Touch（身體接觸）和 Quality Time（優質時間）－只花幾分鐘就暫時處理了問題（當然做完家務還是要認真陪伴的）。

The 5 Love Languages （五種愛的語言）是Gary Chapman 出版的一系列書籍的主題，書中提到人與人之間會用某些途徑表達愛，而這些途徑歸為以下五大類：

（VCG圖片） Receiving Gifts 贈送禮物

Quality Time 優質時間

Words of Affirmation 肯定言詞

Acts of Service 服務行動

Physical Touch 身體接觸 每個人都會對某些Love Language有偏好，而找到對方的偏好是溝通的竅門。用對了方法，就是找到了上文所說的那個「掣」。 假設孩子渴望跟你相處而你老是送禮物，那些禮物都只是你表達愛的方式，而不是他接受愛的方式，也就是白送了。當然，這些技巧也能應用到夫妻關係以至所有關係上（慶幸的是，阿豬爸和我的Love Language都不是送禮物，年終省不少錢）。 說到底，孩子所渴望的都是愛。他們覺得缺乏了愛，就會用盡方法控訴，一家人也就諸事不順。 各位爸爸媽媽，不要被煙幕蒙蔽，好好地向孩子表達你的愛吧。

阿豬媽（專頁：湊仔爸與返工媽）

阿豬爸和阿豬媽深信家長與孩子之間不是支配的關係。對孩子的生心理成長需要有基本認識，是每個家長的份內事，亦是令育兒生活更得心應手的要素。希望透過專頁能分享經驗及資訊，跟家長和孩子一同成長。