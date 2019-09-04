錢放地下自己拎、一㩒門鐘就負評　惡客叫外賣無理要求遭網民鬧爆

懶人商機大，近來掀起美食外送熱潮，不過每個行業都有它的辛酸，有台灣網友在爆廢公社PO出一張對話截圖，內容可見原PO外送時遇到一名西客，要求餐點送達時不能按門鈴，「錢我會放在地上自己撿，如果你按門鈴我會給你負評」，而當原PO告知抵達時，對方竟回：「不是有訊息你，跟你說送上來嗎？難不成要我下去拿？」讓原PO氣得直呼：「當我們外送員是什麼？」

網友貼出與該無理客人的對話。（Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

花錢就是大爺嗎

不少網友爆氣痛批，這樣的態度太不尊重人了吧！外送員也是人好嗎？（即睇網民留言▼▼▼）

當外送員是乞丐？

客人要外送員自己撿錢，是把人家當乞討的嗎……懂Respect嗎？（即睇網民留言▼▼▼）

食物也放地上吧

有網友建議，既然錢放地上，那乾脆也把餐點放地上，自己撿喔（即睇網民反擊留言▼▼▼）

揪團按門鈴

門鈴不就是裝來按的嗎？組．團．囉～～看來咱們網友不是好惹的……（即睇網民留言▼▼▼）

早前曾有報道指「外送員真的月入10萬（台幣）」，許多人都很羨慕，但其實外送員是拿命在拚辛苦錢啊！各行各業都有其辛苦的地方，希望大家都可以彼此尊重、將心比心。

延伸閱讀：

不熟同學炸喜帖 他包3600元祝福事後遭質問「有沒有包」網傻眼：好失禮​

要開學了！她曝小孩狂趕暑假作業「靈感大爆發」 網同感淚推：彷彿看見小時候​

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：