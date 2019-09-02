台美女直播賣海鮮　見活鰻跳出嚇到叫出「海豚音」　網民讚爆笑

直播賣東西往往伴隨著風險！一名正妹日前直播賣海鰻魚時，海鰻一個奮力扭動，掙脫秤重的塑膠箱，尾巴不斷向正妹揮舞，讓她放聲狂飆海豚音，「啊啊啊啊啊！」滑稽的場面讓收看網友笑歪，直呼「鰻魚是音控的是嗎？那女的有天份。」

一名網友2日在Facebook社團「台南爆料公社」中表示，一名長髮、大眼的正妹時常在臉書粉專賣海鮮食材，甚至還有知名藝人捧場，但這位正妹日前賣海鰻魚時，為了讓觀眾知道價格，拿了一個透明塑膠箱來秤重，卻不小心發生了意外。

笑到有腹肌！美女賣鰻魚狼狽樣逐格睇▼▼▼

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依據影片畫面，兇猛的鰻魚在量體重時，奮力掙脫了箱子，尾巴甚至在直播主面前不斷甩動，讓直播主嚇到落跑，放聲狂飆海豚音，儘管老闆立刻來幫忙，但仍無法成功馴服這條鰻魚，讓原本要走回鏡頭前的正妹又尖叫落跑，老闆本人也嚇的手舞足蹈，場面相當逗趣。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

此外，也有人好奇詢問，這條活繃亂跳的魚是什麼魚；直播主則回應：

海鰻魚。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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