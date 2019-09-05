內地女生闖印度教拍片發掘網紅　師奶爆紅超吸金　人工高丈夫20倍

抖音就算未看過都應該聽過，短片在內地掀起風潮，有內地短片平台更瞄準印度這個龐大市場，派專員到當地發掘和打造「網紅」。內地女生高晨是印度短片平台的「星探」，專門在印度各處發掘潛力素人，培養他們成為網紅，並分析當地人喜好等，幫助他們拍出受當地人歡迎的影片。她進駐印度一年多，已和同事發掘出逾4000名網紅，有鄉村婦女經鼓勵大膽遊說丈夫讓自己拍舞蹈片，大吸逾150萬粉絲，有些女網紅月入更高達20萬盧比（約2.2萬港元），比丈夫的收入多20倍。

內地女生高晨在印度發掘網紅，教他們拍片。（微博影片截圖）

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內地女生高晨2018年5月前往印度，一年來有約300天都在當地工作，走訪大小城鎮村落，發掘有潛質的素人成為網紅，在短片平台「VMate」拍片分享。她和幾名中國同事與30多名印度同事工作，調查當地人的喜好，發現平台上模特兒、小明星和富家女等未必入流，反而要考慮用戶的群體、階層，看看影片能否引起共鳴，所以現時她培養的網紅，家庭主婦、舞大蛇和街邊小販等應有盡有。

她們會教網紅們一整套技能，例如衣着、拍片的手法、題材、配樂等，務求培養自家粉絲。然而，印度的階級觀念和男尊女卑情況嚴重，高晨到一條村介紹影片平台時，發現男人可以坐着，而女人只能站在陰涼處。Komal Singh來自印度東北邦一條貧窮村莊，女生如在村內跳舞，會被批評不檢點，一開始只敢在家裏角落指舞蹈影片，經高晨鼓勵後，她說服丈夫讓她出外拍片，隨着拍的片愈來愈受歡迎，終獲得家人的支持，在平台上她擁有逾150萬名粉絲，被籲為「鎮花」。

Komal Singh是其中一名被發掘的網紅，在平台上有多達150萬名粉絲。（微博影片截圖）

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像Komal一樣的家庭主婦，每個月透過拍片可以賺取最多20萬盧比，比她的老公打工賺的錢多20倍，現在若她忙於創作短片，丈夫甚至會幫忙做家務。除了改善婦女的地位，也有人因為拍短片而接到更好的電視劇角色，女性展示自己的職業時，「能感到被人尊重而不是被人消費」，在平台上不同種姓之間的人也會互相交流，高晨希望用短片改變度人的生活。

一年多以來，高晨認為印度沒有大家所說的危險，但剛開始前往工作時也是瞞着父母工作實況，說每次工作都會和大批同事外出，待久了坦白交代，「我覺得印度真的是一個非常神奇，有太多寶藏的地方，非常有魔力，有着怎麼待都待不夠的感覺」。

高晨和同事們已發掘多達4000名網紅去拍片。（微博影片截圖）

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有網民看完影片後笑稱女生「開始毒害印度青少年了」，雖然不少人認為她敢於深入當地了解及帶入新文化，是值得鼓舞的行為，然而，鑑於印度經常爆出可怕的性侵案件，大批網民仍是擔心女生安全，「就是注意安全，出門帶幾個人」。

（綜合）