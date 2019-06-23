台小學生考數學遇古惑題　認真畫32隻雀下場超慘　網民力撐應加分

當過家長的人都知道，小朋友很容易分心，尤其在考試時，可能忽然被橡皮擦屑吸引注意力，玩了一下就下課了。 不過今天的主角不是分心，而是太認真了！小朋友在作答時看到一則題目需要畫「32隻小鳥」，便認認真真在空白處畫上32隻小鳥，結果後面的題目來不及做完，只好空白交出。而媽媽在收到畫滿小鳥的考卷後，也頗感無奈表示：要怪誰啊？

該台灣小朋友太認真畫鳥，結果沒時間回答其他問題（按圖放大）↓↓↓

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網友爆笑！這個兒子太可愛

小朋友純真的作答反應笑翻網友，建議媽媽，這麼經典的考卷一定要留下來，等小孩長大後時不時拿出來回味一下：

「好認真的個性……哈」 「太認真啦～～～～」 「兒子表示畫32隻也很累」 「好可愛……看得出來他是真的很認真的寫答案」 「太可愛了！還好只是32隻，再多一點天黑了都回不了家」 「太可愛了 小畫家被畫圖耽誤後面的問題寫不完了」 「這就是孩子的純真，超可愛」 「這張考卷保留好，國中他再看應該就會覺得自己當年在幹嘛！」

畫畫認真到不行 小鳥頭上還有呆毛！

從考卷上的畫作來看，小朋友也不是不心急，細心的網友發現，一開始小鳥還有頭髮跟尖嘴，畫到後面不只頭毛消失，連尖尖的鳥喙都變成方方的鴨嘴了：

「鳥畫的很仔細，不是隨便畫畫的那種」 「而且小鳥頭上還有髮，真的好認真的孩子」 「不簡單，除了後面都沒有毛之外，該有的都有」 「畫到後面的小鳥都沒頭髮了」 「鳥畫到後面都來不及畫三根頭髮了」 「愈畫愈心急，畫到小鳥都變成小鴨了」 「數學放棄吧！學畫畫比較實在。」 「被數學耽誤的畫家」 「態度100分，每隻鳥都認真畫，這孩子好可愛！」

媽媽嘆要怪誰？當然是老師不對啊 鳥很難畫

看到小朋友畫得那麼認真導致後面答題不及，網友們超心痛，紛紛抱怨老師不該出這種題目，小鳥多難畫啊，樹上長蘋果不好嗎？

「題目有說要畫圖，怪出題的老師」 「好吧，這個說法我可以接受，這是考卷的問題，判定老師錯了」 「鑑別力低的題目……老師要檢討！」 「怪出題老師！！！鳥太難畫了，怎麼不出蘋果就好。」 「哈哈哈哈～他應該會覺得老師是詐騙集團……明明要人家畫圖，啊人家就乖乖的畫了32隻鳥啊～時間還給人家不夠寫……這絕對是老師的錯啦！」 「怪老師啊，為什麼不出雞蛋」

其實這種題目 畫圓圈圈就好了！

正確畫法是「畫圈就好」。 （Facebook@爆廢公社）

不少家長表示，原PO兒子太可愛，因為自家小孩都直接畫圈啊！原PO表示，兒子平常也是畫圈圈，只是考試不知道哪來的興致，竟然開始畫鳥。

「我沒記錯的話，我兒子當初的畫圖，都是直接畫圈圈而已」 「畫圖應該是畫圈圈⋯⋯哈！小朋友好可愛」 「我兒子都畫圈圈而已，而且還醜到不行！」 「要教他放著，先寫後面的題目，有時間再回來畫鳥，不然以後也會一直卡關」 「跟他說下次數字少的先畫，多的最後畫才不會扣太多分」 「提早告訴孩子千萬別為了一棵樹，放棄整片森林哪～」

說老師題目有問題 其實也沒有冤枉他喔

眼尖的網友們發現，認真畫鳥還有可能小朋友腦筋沒轉過來，但答案處那個「隻」變成「條」就不能說誤會了吧，哪種鳥的量詞會是一條條呀？

「24條？小鳥……」 「原來是24條小鳥，我還以為是24隻呢」 「老師括弧後面（ ）條，不是（ ）隻嗎？」 「24條？老師考卷單位錯了吧？」 「為什麼答案給的量詞從隻變成條XDDDDD，幾條鳥～～～～～」

小鳥的計量單位有誤。（Facebook@爆廢公社）

想到原PO兒子趴在考卷上認真畫鳥，就覺得畫面真是太可愛了（直接套愛心濾鏡），所幸出了這種狀況也沒有氣到吐血，然而大家還是擔心考出來成績太差會不會打擊到小朋友的信心。關於這一點，原PO表示：他只覺得為什麼同學都在笑……

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】