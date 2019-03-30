台小學生勞作造自己家族龕位　家長稱擔心　網民：未來殯儀業人才

生死在華人心中向來是禁忌話題，許多長輩會對年幼的小孩加以限制，認為要避諱、敬而遠之，像是經過喪家或殯儀館應快速繞道，理由可能是怕被煞氣鬼魂給沖到、小孩三魂七魄容易散、會被附身之類的。

最近就有一名家長發文表示擔心，因為小六孩子的美術課作品竟然是寫著自己家姓的靈位，還加了個骨灰盅，讓他玻璃心碎的發問「可以接受自己小孩的美勞作品拿喪禮開玩笑嗎？」

有些網友看了也跟著大嘆無法接受。 「他到底看了什麼長大的」、 「不能接受觸霉頭的事」、 「好看又不失禮就算了，這好醜。」、 「是很有創意啦~~但當媽的會氣死」、 「我曾經把大頭照塞進那個框裡，我媽立馬爆氣把它丟了」

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但大部分的網友反倒覺得這媽媽擔心過頭。「只是一個美勞作品」、「小屁孩時期不是都會這樣嗎」、「可以，但字真的要寫對」、「如果你小孩很認真呢？你認為他開玩笑不就傷心了」、「這媽媽死腦筋。小孩會過的很累」

搞不好未來前途不可限量啊！「未來可能是殯葬業的龍頭」、「這麼小就嗅出殯葬業的前景哪裡不好？？」、「禮儀公司現在很賺錢啊」

網友也建議可以趁機和孩子機會教育 。「順便教他一些關於生死的教育會不錯」、「女兒四歲都會跟他講一些喪禮的東西，我覺得沒有什麼，因為那是每個人都會經歷的結尾，跟他說這件是是要很莊嚴的事情」、「台灣多數人對於殯葬有著恐懼及敬遠心態，因此多少也造就小孩子對於殯葬的好奇，何不趁這機會讓孩子多了解這種傳統文化」、「順便告知台灣繁瑣的儀式不錯啊！」

也勸他主動了解孩子的心態。「小朋友的主題只是比較少見，媽媽如果真的介意，可以問問小孩的出發點」、「我覺得很有新思維，媽媽你該高興，他沒有跟風，他有自己的想法」、「蠻厲害的，可以問問他為什麼要做這個，有什麼特別意義嗎？但別否定掉孩子，如果真的不能接受，可以慢慢引導他其他東西」

很多人也提到，屁孩時期的自己也都走過這一段，但純粹只是因為對死亡好奇或是覺得被限制談論特別有趣，所以把這種心情反應出來罷了！「朋友兒子女兒萬聖節扮金童玉女」、「我國小時最喜歡做墳墓……」、 「沒什麼 國小還有同學做棺材演五子哭墓」、「以前也都這樣呀，上美術課跟同學一起在黑板畫棺材、十字架、耶穌 寫著神愛世人」、「想當年勞作的作品是七爺八爺」、「我小時候也是用冰棒的木頭做成一個乞丐的家，每個小朋友都風車屋、別墅（一看就知道父母做的），我做了一個乞丐的家，還被我媽拿去公司炫耀，說我做的很像」、「我國小也做過這個勞作……老師問我原因，我說因為爸爸離開我了，做這個出來爸爸就會永遠在我身邊不會離開」 、「免驚，我兒子國2，他愛玩廟會模型」

有網友安慰媽媽不要緊張，自己的兒子也愛玩廟會模型之類。（爆廢公社）

其實不只是在生死這個話題上，家長如果凡事都要孩子順著自己的心意或喜好，孩子又怎麼發展自我呢？所以也有網友嚴肅的回應原PO ：「別套給他妳的價值去限制他的成長」 、「要是一直限制小孩的想像力真的不行 我說真的」 、「你有這種想法我才想哭 亞洲家長最擅長侷限小孩發展」 、「小孩才沒有禁忌，所有禁忌都是大人自己設下的」

大家覺得呢？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】