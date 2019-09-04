台婦射橡筋虐貓後狂笑　子拍片放上網遭狂轟　網民：很心疼

虐待動物的行為不可原諒，台灣宜蘭員山發生一宗虐貓事件，一名婦人對着家中寵物貓狂射橡筋，兒子還在旁拍下影片貼上網，引起網友們狂轟，最終愛貓人士找到女子的住處將貓給救了出來，虐貓母子也出來拍片道歉。

婦人蹲在籠子前，以為她在逗貓，但下一秒突然拿出橡皮筋並拉緊，直接往籠子內的貓身上射。（貓咪也瘋狂俱樂部 fb影片截圖）

片中可見，婦人蹲在籠子前，以為她在逗貓，但下一秒突然拿出橡皮筋並拉緊，直接往籠子內的貓身上射，並持續射了好幾次，小貓緊張得將身子緊緊縮成一團，婦人成功後還發出笑聲。

更離譜的是婦人命令兒子把貓緊緊抓住，再朝它的身軀狂射橡筋，兒子在旁覺得好玩，用力打貓的背部，貓咪無力倒在地上，任這對母子隨意虐待。之後，兒子還將影片放上社交網絡，被多人轉發，引起網民高度關注。

後來，母子被「起底」，愛貓人士到住處幫忙把貓給救了出來，發現小貓長期受虐，不只被射橡筋，還被主人用繩子綁住，不給水喝。虐貓母子之後出面道歉，「對不起我們不應該虐貓，會把貓安全送走，我們會好好反省，希望這隻貓，在另一個家庭得到愛。」

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虐貓母子之後出面道歉，「對不起我們不應該虐貓，會把貓安全送走，我們會好好反省，希望這隻貓，在另一個家庭得到愛。」（貓咪也瘋狂俱樂部 fb圖片）

根據台灣的法律，虐貓的行為可2年刑責和200萬元新台幣（約50萬港元）罰金。不少網民批評母子，「千萬不要再讓她們養貓狗！全家都是有病」、「看了很心疼耶」、「太殘忍，貓咪太可憐啦」。

（綜合）