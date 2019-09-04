乖孫海外工作叫嫲嫲send生活照解思念之情　一開張相笑到噴飯

在國外住久了，難免會想念家人。一名台灣網友在國外工作，很久沒看到家人了，於是他傳Line請嫲嫲傳生活照，想念時可以看看照片一解思念之情，嫲嫲找了許久後，沒想到竟拍了這張照片，令原po看了後大爆笑直呼「笑」果十足。

（Facebook@爆廢公社）

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一名網友在「爆廢公社」發文，他在國外工作很久，有時會很想念家人，由於網路很差沒有辦法順暢視訊，於是他想到曾教過嫲嫲如何使用智慧型手機，於是傳Line給嫲嫲，「嫲嫲傳照片給我呀」，嫲嫲翻箱倒櫃，找了許久後竟傳了張「照中照」，原來是嫲嫲傳了一張年輕時候的大頭照，原po看了後哭笑不得並吐槽「你不能自拍一張或給我一張生活照嗎」。

原po也表示，從小是嫲嫲帶大的，她就像自己的媽媽，而自己是她最小的兒子，「我想每個人家裡都有一個無可取代，又笑果十足的嫲嫲吧」。

網友紛紛表示嫲嫲太可愛（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

這篇貼文也吸引不少網友懷念起自己的嫲嫲，大呼有嫲嫲真好。（即睇網民留言▼▼▼）

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