10歲就做影帝！日天才童星寺田心　憑一場催淚戲演活腦退化嫲孫情

改編日本同名暢銷繪本，《阿嬤，不要忘記我》（暫譯）（ばあばは、だいじょうぶ）相當難得以「兒童視角」學習如何面對大人關於腦退化症為觀點，是繼韓片《有你真好》（The Way Home）後，今年最適合一家大細一同觀賞的成長系電影。本片於去年十二月於米蘭國際電影節首映，獲得現場觀眾超大的迴響，並榮獲外語片類最佳導演及最佳男主角雙料大獎，十歲的寺田心更是該影展有史以來「最年輕的影帝」，評審團主席表示：「這是史上第一次頒發最佳男主角獎時全員起立拍手。」可見這位天才童星的演技讓評審們心服口服。

按圖看《阿嬤，不要忘記我》（ばあばは、だいじょうぶ）精彩劇照▼

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這也是日本繼2004年14歲的柳樂優彌以《誰知赤子心》（誰も知らない）獲頒康城影展影帝後，相隔十四年，日本又出了一個更年輕的影帝。小翼（寺田心飾）與嫲嫲（富士真奈美飾）感情要好，卻因嫲嫲突如其來的舉動及狀態感到害怕。而他在嫲嫲走失後，難過的在街上找尋她的身影，不知不覺哭了起來，許多人都對他在片中的演技表示讚賞：「非常自然，一點也沒有演出來的感覺。」、「他的眼淚真的讓人感到心疼。」

寺田心飾演的小翼，在嫲嫲走失後，難過的在街上找尋她的身影，不知不覺哭了起來。許多人都對他的演技表示讚賞：「非常自然，一點也沒有演出來的感覺。」、「他的眼淚真的讓人感到心疼。」（《阿嬤，不要忘記我》（ばあばは、だいじょうぶ）劇照）

當初劇組為此要角公開甄選，消息公布後有超過100人報名，陸續篩選出適合的人來試鏡，製作人表示：「寺田心是那天參加試鏡的最後一位，在念台詞時，才剛聽到他自我介紹的聲音，我就覺得非他莫屬了！一出場的瞬間，就感覺他彷彿有足以吸引人們感受的能力。」電影拍攝期為半個月，在執導兒童演員間享譽盛名的導演Jacky Woo，從寺田心身上挖出很多新的魅力。他形容：

一開始只把他當作一般童星，結果開拍第一天就對他抱持了「專業演員」的敬佩。有時我們會對演員有多些要求，卻也沒法從他們的回應看出太多的改善，但他不一樣，他能馬上給出比你要求更多的東西，我實在很不想用這個詞，但對我來說他真的是個天才。 導演Jacky Woo

導演Jacky Woo第一眼看見寺田心就知道小翼一角非他莫屬（《阿嬤，不要忘記我》（ばあばは、だいじょうぶ）拍攝花絮）

因為在歐洲做世界首映，許多觀眾看完紛紛表示「Exciting！」（精彩！），但在映後和導演交流時，才發現對歐洲人來說，似乎很難懂明明可以送到老人院，到底有什麼好糾結的？而且片中最奔波的是居然是年幼的孫兒。導演Jacky WOO表示：「這部分對他們是一種文化衝擊，不過同時也喚醒了幾乎被遺忘的倫理觀。」亞洲國家常常會有把老人送到老人院就是不孝順的觀念，但有時給家人最專業的照護工作也許才是正確的選擇，這也是包含導演以及本片原著作者在創作這個故事時，希望能在感人故事下傳達的理念。

《阿嬤，不要忘記我》根據原著繪本《ばあばは、だいじょうぶ》改編，原本只有短短30頁（《ばあばは、だいじょうぶ》截圖）

原著繪本作家楠章子在看完電影後也表示真的非常棒！她說：「因為繪本只有30頁，我必須讓故事精簡再精簡，激發讓讀者發揮想像力；但是電影透過Jacky WOO導演和編劇仁瀨由深的想像力，對腦退化症的描述更加深刻寫實。尤其是寺田心飾演的小翼親眼看到嫲嫲漸漸惡化，他的「眼神」令人印象深刻。才十歲就能有那樣的演技，寺田弟弟真的太厲害了，能在國際影展上獲獎也令人毫不意外！」

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