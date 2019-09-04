瑪麗嘉兒海豚音成功認證！Mariah Carey開口飆高音嚇到真海豚彈開

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美國歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）的招牌「海豚音」得到「真海豚」認證？瑪麗嘉兒昨日（3日）在Instagram上傳一段影片，只見穿着連身潛水衣的她在海中與可愛海豚近距離接觸，甚至臉貼臉親密合照，突然瑪麗嘉兒飆出一聲超高「海豚音」，嚇到「真海豚」彈出水面。

美國歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）擁有招牌「海豚音」，曾經以震撼高音震開樽蓋。（IG「mariahcarey」圖片）

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瑪麗嘉兒早前到加勒比海庫拉索島海岸暢泳，從她上傳至個人Instagram的影片可見，瑪麗嘉兒非常愉快，不時開懷大笑，更與海豚臉貼臉親密合照。突然她發出一聲震撼的海豚音，海豚隨即嚇一跳再往後彈開，快速游走。

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台美女直播賣海鮮　見活鰻跳出嚇到叫出「海豚音」　網民讚爆笑
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一日至少表演4次！　出生9天小海豚當眾過勞猝死　網民要求閉館
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影片笑爆網民，短短一天已超過36萬人觀看，有的直言「海豚音得到認證了」，又指海豚是否在想「人類怎麼懂我們的話呢」，但亦有人擔心會不會嚇壞海豚了。其實，瑪麗嘉兒早已展示其海豚音的實力，在月前的「樽蓋挑戰」（Bottle Cap Challenge）中，她不動手腳，只要開口飆超高亢海豚音，用聲音震動就把蓋子震開，讓人看得傻眼。

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