【內附教學】送啤酒一流！　日網民瘋傳超簡單用牙籤整炸粟米粒串

飲啤酒當然要配香口小食，最近日本網民於Twitter瘋傳一食譜片段，創意利用牙籤串起粟米粒，再油炸及混合調味料成為香口美味的小食。不少網民亦留言表示做法夠新鮮而且不太困難，更稱很想一試當中的味道，「很期待」、「粟米控有福了」。

網民於Twitter轉載片段，表示發現一創意粟米料理，做法簡單之餘又方便。（「TVH_NEWYORK」Twitter片段截圖）

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該網民於Twitter轉載片段，表示發現一創意粟米料理，做法簡單又方便。片中可見，拍片者先用牙籤串起一排排煮熟粟米粒，再用手從原條粟米上搣開即變成粟米粒串，之後落鑊用油炸，當栗米粒表面金黃酥脆就就可拿出，加入調味料拌勻即成。

樓主看片後躍躍欲試，更稱應該相當美味。不少網民亦留言討論，大讚做法創新，絕對是懶人之選，「如果是我，一定會全部吃光」、「賣相好像不錯」不過亦有網民表示做法有不少問題，「製作一次就要用很多牙籤」、「好像很容易被牙籤弄傷手」、「如果串起的時候牙籤斷了，怎麼辦」。

逐個step教整粟米粒串↓↓

+ 4 + 3 + 2

不過有網民笑稱賣相有點像毛毛蟲，「黃色的一顆顆好像蟲」、「真的飽肚嗎」、「我寧願一整條吃光了」。

（Twitter）