台男返工發現西裝有「白色馬卡龍落蜘蛛雨」　翻一翻連蛛媽都現身

當發現西裝褸上的白色一點點不是塵埃，而是一隻隻蜘蛛仔，相信會嚇到彈起。有台灣網民在網上分享奇遇，他上班時突然發現放在椅上的外套下着「蜘蛛雨」，一隻隻白色蜘蛛BB爬來爬去，翻一翻發現激似「白色馬卡龍」的蜘蛛蛋，連同蜘蛛媽媽都爬出來和他打招呼！正常人都嚇過半死，但網民指最後用掃把趕走蛛媽，又慢慢甩走蜘蛛寶寶，沒有殺生。其他人看到照片後笑言，如果事件發生在自己身上，「這件衣服要火化了」。

在椅子上的西裝外套有粒「白色馬卡龍」，還下着「蜘蛛雨」。（fb群組「爆廢公社」影片截圖

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台男在facebook群組「爆廢公社」分享，今早（5日）冒大雨上班，「鞋子衣服都沒有濕，我的眼眶卻濕了」，事關他放在辦公室椅子上的西裝在下「蜘蛛雨」，一隻隻白色的蜘蛛寶寶盤據在西裝上爬來爬去，沒看到牠們動來動去，遠眼以為是一把白芝麻。

當他翻了翻衣領口，發現「一顆白色馬卡龍（蜘蛛蛋）就在那，像在嘲笑着還沒吃早餐的我」，而且還有小蜘蛛爬出來。因為不想殺生，他將椅子慢慢推到外面，揚起外套想想甩走小蜘蛛，豈料回個頭發現，蜘蛛媽媽從椅子下方爬了出來，還「坐」到椅子上久久未離開，台男唯有用掃把將牠趕走，笑稱看見小蜘蛛離開椅子「去探索新世界」。

台男將椅子推出外面，結果蜘蛛媽媽都爬了出來。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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早前女網民發現另一個「白色馬卡龍」：

台灣女網民在家中發現一隻抱着白色球的蜘蛛，原來是牠的蛋。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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眼利網民馬上認出那是白額高腳蛛，是專門吃蟑螂的「小強剋星」，是一種益蟲，竟然叫台男養起來。不過，大多數人還是被畫面嚇倒，稱看完圖片後「雞皮疙瘩」，何不將整件西裝「送給牠們」，更想出詭計「我下次回鄉抓抱卵的蜘蛛然後放生到公司同事的櫃子」。而台男選擇放生也被網民們大讚，更笑稱該西裝「是蜘蛛俠的戰袍」。

（facebook群組「爆廢公社」）