柯文哲爆林志玲懷孕？　稱該退出「漂亮」比賽　遭網民律師狠批

文：台灣律師 呂秋遠 「學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮？」 「林志玲已經嫁人懷孕了，退出這個比賽行列。」 原來嫁人懷孕以後，就退出「漂亮」的「比賽行列」，這種話真是令人嘆為觀止，這種思維真是令人匪夷所思。

柯文哲（左一）（4日）受訪時，被問及其幕僚黃瀞瑩（左二）與林志玲（右）相比，誰較漂亮？他竟稱林志玲已經懷孕。無獨有偶，林志玲（3日）在fb稱自己很肥，令人猜測柯文哲的爆料可能是真。（fb「學姐加油 - 黃瀞瑩粉絲團」圖片／fb「ChilingLinOfficial」截圖）

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最有意思的是，其實抱持這樣想法的男人與女人還真的很多，他們認為，當一個女人有白髮、肚子經過死去活來有了妊娠紋、臉蛋因勞累出現魚尾紋、皮膚被太陽曬得黝黑、手因為勞動而長繭，結婚生子、過了保鮮期以後，就再也不是「漂亮」這種形容詞可以媒合的對象。而是別人的女人、孩子的媽媽，無權再進入「漂亮」的行列當中。

林志玲婚後曾間接否認自己懷孕，不過日前卻因台北市長柯文哲一句「林志玲已經嫁人懷孕了」，令其身體狀況再度受外界關注。圖為林志玲與老公AKIRA。（微博＠林志玲）

悲哀的是，其實許多人似乎認為就是如此，他只是講實話而已，這種想法的男人到處都是，有些女人自己也是這麼想。但是想想自己的媽媽，難道會覺得媽媽比不上黃小姐嗎？不。一定有人會這麼說，年輕未婚女孩的漂亮，就是，你知道我在說什麼，總之有個世俗標準，但不是媽媽的那種漂亮。可是我們不就是一直在抵抗「以貌取人」的這種思維嗎？怎麼會把漂亮的定義，變成如此膚淺？

台灣律師呂秋遠質疑女生嫁人懷孕後，便要退出「漂亮」的「比賽行列」，是令人「匪夷所思」的思維。圖為林志玲。（fb「ChilingLinOfficial」圖片）

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女人結了婚，生了孩子，就是媽媽，再也不能與未婚者角逐「漂亮」的世俗皇冠。王子只要未婚的灰姑娘、睡美人、白雪公主，這才是最令人難過的性別平等教育標準。而且，這樣的觀念竟然來自於台北市長，他還擁有一批「這又沒什麼」的支持者，踐踏著性別教育的內涵往前走，告訴大家，該怎麼辦就怎麼辦。

漂亮是不能比較的。記者的問題非常膚淺，就像是後母王后在問魔鏡一樣的沒意義。而這位市長大人，給的答案也是一如往常的157，讓許多人更加確信，柯文哲應該要退出政治領袖的比賽行列了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）