今時今日小朋友的功課要求經常考起一眾家長，台灣有網民近日分享，稱就讀中班的侄仔請他幫忙製作模型屋，他僅花一小時便拿出三層高製成品「交差」，但成品卻令人哭笑不得，原來他只花時間以紙皮製作模型屋外殼，內裏只貼上IKEA產品目錄的廣告圖片。不少家長均稱讚樓主非常聰明，在立體紙皮模型屋配上2D「裝修」，甚至有人笑稱要儲起相片，日後以同一方式幫子女完成功課。

台灣網民日前於facebook分享自己以IKEA產品目錄作為侄仔功課的材料，獲得一眾家長激讚。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台灣叔仔早前於facebook群組「爆廢公社」發文，稱收到就讀中班的侄仔所託，要幫忙製作一個「甜蜜的家」模型，他想了一會，剛好發現手邊有一本IKEA的產品目錄，即時靈機一觸，極速做好了一棟三層高的別墅「交差」，「我花了一個小時，還流了幾滴汗」。

從他上載的相片可見，3層高別墅其實是一個內藏小型分隔的大紙箱，分為客廳、廚房及玄關，頂層更有景觀開揚的主人房及兒童睡房，間隔相當清晰。樓主聰明的想到用IKEA產品目錄的圖片貼上紙箱，即時節省大量製作傢俱的時間及心機，雖然看起來立體的模型屋只有2D的「裝修」，但看起來還是似模似樣。

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不少網民看到製成品相片都哭笑不得，有人笑指他的方法造福一眾父母，「厲害的創意」、「可以幫廣大的父母做嗎」、「我都想儲存了，也許有機會參考用」。亦有人認為他精心製作模型屋外型後卻敷衍貼上傢俱圖片可能會被侄仔責怪，「他會生氣嗎？」、「充滿資本主義的兒童勞作」、「感覺不是老師想要的」。

（fb群組「爆廢公社」）