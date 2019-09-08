囡囡拎錯「潤膚膏」返學搽到油淋淋　媽媽趕到學校尷尬到紅都面晒

人類總是要犯同樣的錯！不想子女碰到的東西應該好好收藏，美國一名媽媽因一時不慎就受到深刻教訓！該名媽媽日前於facebook崩潰發文，稱答應讓女兒帶潤膚膏回校使用，便叫女兒於櫃子拿一支旅行裝的「潤膚膏」，沒想到其後接到老師來電，稱其女兒塗乳液後全身「油淋淋」，她趕到學校後才驚覺女兒拿錯了「那該死的潤滑液」，令她尷尬得即時「紅都面晒」。

美國一名媽媽分享尷尬經歷，指女兒意外拿了她的潤滑劑當成潤膚膏帶回學校，而有關產品包裝外貌的確很像潤膚膏。（fb「Espesa Jugosa Fupa」圖片）

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美國媽媽楊格（Tiara Young）上月底於fb分享尷尬事，稱女兒開學第3天，她就無奈地要「見家長」，因早前女兒問可否從家中取一支潤膚膏帶回校使用，當時楊格順勢回答：「當然可以，在我房間的櫃子上拿一枝旅行裝吧。」後來因為開學太過匆忙，她根本沒有時間檢查女兒拿了哪一枝乳液，沒料竟帶來「惡夢」。

女兒上學後不久，楊格便接到老師的來電，笑着問她是否知道女兒帶了東西塗在雙腳上，她當時還很自然的回答「那是潤膚膏啊」，老師聞言只好忍笑繼續說：「太太，那不是潤膚膏呢……」

楊格於fb分享事件，獲得19萬網民讚好及逾9萬次分享。（fb「Espesa Jugosa Fupa」截圖）

楊格其後趕往學校，竟看到女兒塗上「潤膚膏」後，全身「油淋淋」得幾乎發光，起初她心裏還抱怨，不知女兒為何會拿錯了嬰兒油，後來才看到老師拿出實物，她瞬間變得尷尬又害羞，暗說「那該死的潤滑液」。

圍觀別人的尷尬事份外暢快，楊格的經歷短短一周已獲19萬網民讚好及逾9萬次分享，不少人都留言為她感到尷尬，同時又覺得非常爆笑，「雖然很對不起，但我笑到眼淚還停不下來」、「現在全世界都知道這件事了」、「如果是我的話應該會很想死」、「媽媽，是時候將物品收好了」。

（綜合）