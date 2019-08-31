【生活百科】中性、酸性玻璃膠有分別　裝修新手DIY前必睇！

文：裝修佬 玻璃膠係建築、家居維修經常會用到嘅密封膠，有封邊功能，可以防止水份滲入物件內部。近年家居DIY維修越來越普及，唔少戶主都開始接觸到唔同種類嘅玻璃膠喇，而DIY新手對玻璃膠最常見嘅疑問就一定係應該選用中性玻璃膠，定係酸性玻璃膠比較好喇！事不宜遲，一齊去文了解吓啦！

玻璃膠可以分成中性和酸，需要因應使用的位置而決定。（YouTube「裝修佬」短片截圖）

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酸性玻璃膠

當酸性玻璃膠開始固化嘅時候會釋放出醋酸，所以使用後嘅空間都會充斥住一陣陣酸味。酸性玻璃膠帶有腐蝕性，並唔太適合用喺金屬表面，而且亦會令天然石材褪色；但係酸性玻璃膠嘅黏力強、固化速度快，適合用於廚房、浴室位置。

中性玻璃膠

中性玻璃膠開始固化時唔會釋放醋酸，而會釋放酒精，用後嘅空間基本上係唔會有難聞氣味。由於中性玻璃膠冇腐蝕性，因此會適用於大部份表面，塑料層壓板、橡膠、不銹鋼、混凝土以及灌漿等等材料都適用；另外中性玻璃膠嘅附著力以及耐候性都較好，適合用於大部份空間。

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選擇合適的玻璃膠很重要！（資料圖片）

裝修佬總結

其實酸性玻璃膠以及中性玻璃膠兩者都係裝修、維修不可或缺嘅密封膠，雖然中性玻璃膠嘅固化速度較慢，但依家都有廠商推出速乾系列，彌補不足；而除咗速乾系列之外，仲有防霉配方，令中性玻璃膠更加全面，照顧到唔同需要 ! 但最後都要補充一句，由於酸性、中性玻璃膠嘅用途都有差別，喺DIY維修時，就記得要根據實際情況而去選用合適嘅密封膠喇 !

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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