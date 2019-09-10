抗拒家人安排相親　重慶男竟穿女裝出席　靚到連餐廳職員都分唔到

當子女長大，不少父母都會擔心他們婚姻大事，因此會為子女安排相親。不過重慶一名年輕男子因為抗拒家人安排的相親，竟以女裝打扮赴約，結果女方一見面便氣得離開。搞笑的是，因為男子扮女人實在太神似，連餐廳職員也不能分辨。

在餐廳中，一名穿白衣的女子罵對座的「長髮女」，「你是不是有病，穿成這樣子來相親」，女子之後生氣地離開。（網上圖片）

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從網上流傳影片所見，餐廳中一名穿白衣的女子罵對座的「長髮女」，「你是不是有病，穿成這樣子來相親」，女子之後生氣地離開。拍攝者於是上前，原來這位「長髮女」是一名男子。

他坦言，穿上女裝來相親，是因為這場相親他本來就不想來，想過很多方法拒絕，但最終不敵家人壓力，只好出此下策。他認為，這種方法「對女生沒有什麼實際性的傷害」，比拖着對方更乾脆。被問平時有沒有穿女裝的習慣，他說沒有，今次是在一個平台上租了一件女裝，再精心打扮赴約，他又笑言覺得自己扮女人的樣子不錯，「我可能會娶了我自己吧」。

男子笑言覺得自己扮女人的樣子不錯，「我可能會娶了我自己吧」。（網上圖片）

食店的職員事後還稱「他（她）今天穿了裙子應該是小姐姐吧」。有食客表示不能理解男子的行為，亦有食客認為，「他能做到這個地步，可能是家裏抓得太緊了。」

（綜合）