日本E級Model出寫真　正職原來揸的士　生田佳那獲封最甜美司機

日本的士出名貴但服務極好，不過你有沒有想過，你的司機可能是一名索爆正妹？在日本東京生活的生田佳那（Ikuta Kana）不時都會以模特兒身份登上電視節目，可是這只是她的兼職工作，而在螢光幕背後，她的正職竟然是一名的士司機！生田佳那亦因為豐滿上圍及可愛樣子，而被封「最甜美運轉士」！

生田佳那（Ikuta Kana）本身是一名全職的士司機，曝光率最高的模特兒其實只是兼職。（IG「ikutakana」圖片）

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27歲的生田佳那來自長野縣，於大學心理學系畢業之後被星探發掘，先以模特兒的身份投身娛樂界。不過由於她身高只有約1.5米難以上台，所以只能接下平面攝影的工作，又由於競爭十分激烈，收入和工作時間不穩定，只能另外想方法生活。

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生田佳那（Ikuta Kana）本身喜歡開車，由於不能單靠模特兒的工作生活，所以考取了的士牌。（IG「ikutakana」圖片）

生田佳那本身十分喜歡開車，成功考到的士司機車牌後，就加入了飛鳥交通開的士。成為全職司機之後，生田佳那反而多了上節目做嘉賓的機會，甚至可以參演電視劇，其間亦繼續有做模特兒拍攝寫真。

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雖然先天身高不足，不過上天是公平的，體重只有41公斤（約90磅）的生田佳那，竟然擁有E級上圍，加上多種傳統日式美女的必備元素，例如白滑肌膚、可愛圓圓大眼等等，相信男士們都會有戀愛感覺！生田佳那於2017年推出了首本個人寫真《いく TAbi》，裏面有不少噴血靚相，而在她的IG上亦有不少自己的生活照。

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生田佳那曾經被問到擇偶條件，而其中一個重點就是駕駛技術要比自己好，想有機會成為候選男友的話，可能要先練好手車。而生田佳那經常出沒於涉谷、惠比壽、中目黑等地區，若「很想去捕捉她」可去碰碰運氣。

（綜合）

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