大馬網紅黃潔琪Miko同林明禎八成撞樣　可愛短髮女神出過噴血寫真

古語有云：「馬來亞春色綠野景緻艷雅」，是不少人旅行的目的地，不過更重要的是，該地一直盛產美女！被封「大馬郭雪芙」，同時被指與同鄉林明禎有八成撞樣的黃潔琪（Miko），不但擁有天使般的可愛樣子，更擁有33C上圍及24吋纖腰，令不少男士大噴鼻血！

黃潔琪Miko來自馬來西亞，是一名網紅。（IG「mikowong」圖片）

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黃潔琪於馬來西亞出生及長大，是百分百的大馬美女。她的樣子不但一看就令人覺得心甜，笑容更有令人融化的能力，再加上白皙的肌膚，甚至連短頭髮都輕易Carry得到，絕對解釋到擁有數十萬粉絲的原因。Miko除了是大馬出名的網紅之外，平時都會擔任ShowGirl或女主播。

Miko Wong嚟緊會喺《Yes!》電影做女主角。（受訪者提供）

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其實Miko偶爾都會在香港現身，一大原因就是同鄉林明禎在香港能夠打出名堂，希望自己都可以做到相近成績。去年書展她就推出自己的首本寫真集《Miko 純‧潔琪》，當中不乏令人血脈沸騰的超級靚相！

現時黃潔琪Miko剪了短髮，但仍然可以輕鬆Carry。（IG「mikowong」圖片）

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想睇靚相？除了寫真集之外，她亦毫不自私，不時將生活照或是寫真照片放到自己的instagram與粉絲分享。不過女神背後亦非一帆風順，她曾透露中學時期曾經被人欺凌兩年，放學回家時更曾試過被人從後箍頸，將她按落地下，幸好附近有人聽到她的求救聲，才可以成功脫險。