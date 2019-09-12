內地男耳痛導致失眠　竟信網紅偏方　塞剝皮大蒜入耳點知拎唔返

山東棗莊兩名少女因模仿網紅短片自製爆谷釀成爆炸的意外言猶在耳，內地竟再有人誤信網紅偏方出事。濟南一名男子日前因嚴重耳痛導治失眠，但他竟沒有即時求醫，反而相信網紅拍片時提及的偏方，將已剝皮的大蒜塞進耳道，以為可以消炎，不料卻取不出來，只好尷尬地到醫院求助。

有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。（新京報影片截圖）

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於濟南打工的王姓男子日前患上耳炎痛苦難忍，甚至痛得難以入睡。飽受耳痛困擾的他，某日發現網上有許多聲稱大蒜可以治耳炎的短片，認真觀看後認為大蒜中所含的大蒜素可以消炎殺菌，治療耳炎問題，於是想到親身嘗試一下。他有樣學樣，效法一名網紅提及的偏方，將大蒜剝皮再切半，像戴耳塞般塞進去。

不過王男沒想過大蒜竟然「有入無出」，他遂在家嘗試不同的方法，不過仍然失敗，急起來擔心大蒜會愈來愈難取出，只好硬着頭皮到醫院的耳鼻喉科向醫生求助，最終在醫生幫忙下順利取出。

醫生批評相關做法不可取亦不科學，提醒王男不要輕信偏方，「有可能剛開始很容易治，或者很好治，然後就能治好，但被耽誤時間長了以後，反倒需要經複雜的治療或手術」，醫生直指如發覺身體不適，最好還是盡快求醫，不應盲目模仿網絡訊息。

內地一名男子誤信網上短片提及的偏方，將半粒大蒜塞進耳道，不料用盡方法亦取不出來，只好到醫院求醫。（新京報影片截圖）

翻查網上短片平台，有網紅曾經拍攝「科普」短片，介紹「蒜頭塞耳」的偏方，聲稱可有效消炎殺菌，甚至改善耳炎症狀。

（鳳凰網）