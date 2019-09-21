【生活百科】櫃門閂唔實點搞好？　裝修佬：調節煙斗鉸輕鬆解決！

文：裝修佬 相信大家經常會遇到一個家居問題，發現兩邊櫃門不平衡，以致櫃門關不上，而種情況其中一個成因就是因為「煙斗鉸」出現問題，但「煙斗鉸」究竟是什麼呢？

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

+ 2

「煙斗鉸」上有兩粒螺絲分別控制櫃門（相對於櫃口）前後及左右的位置。如果想控制櫃門閉合時相對於櫃口的間隙，即「櫃門的前後位置」 ，則需要調校較遠離櫃口的B螺絲，鬆開B螺絲後就可以把櫃門拉出或推入進行調節；如果想調校櫃門（相對於櫃口）的左右覆蓋位，可以調校較靠近櫃口的A螺絲，將A螺絲扭鬆櫃門則向左移動，反之扭緊A螺絲，櫃門則向右移。

如果屋企情況與片中情況相似，那就需調節A螺絲，即是控制櫃門左右的螺絲。首先將兩邊櫃門拉平水，再調節左右覆蓋量，找到平衡點就可以成功關上櫃門。

如讀者對裝修事務有任何問題，可到「裝修佬」專頁提問。

↓↓↓ 一睇即學！裝修佬教你完美上螺絲 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ 裝修佬傳授DIY洗冷氣秘笈 隨時慳成千蚊！ ↓↓↓

+ 2

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

《01熱話》設有「生活百科」欄目助大家解決日常生活疑難，如讀者在家居裝修、電器保養使用各方面有疑問，歡迎私訊到「01熱話」facebook專頁或電郵至：hotpicks@hk01.com，如有需要，將會邀請專家解答。