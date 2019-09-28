【家居木工DIY#1】原木、夾板、蔗渣板好唔同　專家教點揀好！

文：裝修佬 無論是訂造傢俬還是購買現成傢俬，最重要就是選擇合適而又耐用的木材，現在為大家介紹一下傢俬常用木材以及不同木材的優點和缺點。

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傢私通常會被分為三個種類，首先就是原木（又稱實木）、實木拼板以及夾板。

原木則是未經拼合或黏貼的木料，如果使用原木來造傢私，通常只做基本保護，以木材原本清晰自然的紋理，而不作過多修飾。而如果有拼合或經黏合過就叫原木拼板或實木拼板，如果單看承重能力其實與原木差不多，兩者最大分別就是拼板的價錢較經濟，但要留意拼板會有拼口位，要看自己能否接受了。

一般傢私木材，大多會使用原木製造，即原本的木材，未經拼接。（裝修佬短片截圖）

香港常見的木材有櫸木、橡木、松木、胡桃以及香港常用作地板的柚木。視乎不同的價錢和木性都會有不同的密度和硬度。

另一款經濟之選就是夾板，而夾板亦會分為大芯板和細芯板。細芯板的承重能力比大芯板優勝，相反大芯板會較便宜和輕。所以一般家用櫃，例如廚櫃都是用細芯板組成。而用夾板造的櫃，外面都會包上木皮或木紋膠板，模仿實木傢私的紋理。

自己做木工家具，使用夾板是較經濟實惠的選擇。（裝修佬短片截圖）

還有歐松板（俗稱蔗渣板或刨花板）的造法是將很多大大細細的木材用膠水黏在一起，再加壓成一塊木板，所以承重能力就沒那麼強了。如沒有歐松板包任何飾面，很容易受潮彎曲，是一種甚少用作傢私的木板。

而最後一款則是中纖板（MDF），嚴格來說這不算是木材，因為它是由纖維壓制而成，比歐松板纖維再細一點。所以對比其他的木材，它的承重能力就沒那麼好，而且與歐松板一樣如沒有包邊封飾面，使用一段時間後會較易受潮變形。

大家可以因應自己預算和用法來選擇合適自己的木板。

蔗渣板是由很多大大細細的木材用膠水黏在一起，再加壓成一塊木板，承重力較差。（裝修佬短片截圖）

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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