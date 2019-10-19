【誰來救乳腺】餵人奶會變大細胸？　醫生貼士改善乳房大小不一

編按：女性左右房乳發育情況各有不同，故天生大小會有些許差異，部分媽媽生育喂哺母乳後，卻發現大細胸情況加劇，到底是正常還是有病呢？有何方法改善乳房大小不一呢？來聽聽乳腺科醫生的貼士吧！

本身有大細胸問題的女性，在餵哺母乳後，會發現乳房左右不均的情況更見嚴重。（Getty Images／視覺中國）

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到我門診來就診的女性，大部分都因為乳房有某種明顯的不適症狀，比如乳房疼痛、腫脹、乳頭溢液，或自己觸到乳房裡有腫塊等，也就是乳房有比較明顯的病症。但還有一部分患者，並不是感覺乳房哪裡不舒服，而是發現自己的兩個乳房大小不一樣來就診的，而且這種情況還不少見。

比如有一天，我正在門診出診時，來了一位年輕的媽媽，26、7歲的樣子，體型微胖，滿臉的無精打采。

「醫生，我從懷孕起就發現我的兩個乳房不一樣大，右邊的要比左邊的大一些。寶寶出生後，我經常讓他吃右邊的奶水，想著也許這樣能讓右邊的乳房變得小一些。但現在寶寶快九個多月了，我的乳房還是右邊的大一些。您給我看看，我這是不是有什麼問題呀？」我一邊聽她敘述病情，一邊示意她掀開衣服，讓我查一下。一看，果然她的右側乳房要偏大一些，但並不是特別的明顯。全面檢查了一下，發現乳腺還是比較健康的，沒什麼問題，就是左側的乳頭有點溢乳，想必是她用右側乳房哺乳較多，左側乳房有些多餘的乳汁溢出。

看完後，我告訴她說：「你不用擔心，你的乳腺挺好、挺健康的，也沒發現乳腺炎什麼的。這樣，我安排你做個超聲波檢查，再確認一下，好不好？」

醫生會藉超聲波檢查乳腺有沒有出現異常的情況。（資料圖片）

「好的，醫生，您安排吧！」

她出去了，我繼續給其他患者診斷。過了大概20分鐘，她拿著超聲波報告回來了：她的乳房一切正常。

「其實嚴格來說，我們女性的兩個乳房本來就不完全一樣大，更準確的說法應該是『大小相似』。一般從十歲開始，女性的乳房發育，但有些人會出現一側乳房的發育早於另一側乳房的情況，使乳房看起來一大一小。這通常是因為對體內雌激素、孕激素敏感性較強的一側乳房先發育，而且生長較快造成的。隨著身體發育的逐漸成熟，一般兩側乳房的大小會趨向一致。不過，即使發育成熟後的乳房，通常也難以完全一致，只是我們平時不太容易發現罷了。」

女性發育完成後，一般兩側乳房的大小難以完全一致，只是平日不易發現而已。（Getty Images／視覺中國）

「啊，原來是這樣的呀！說實話，給我嚇得半死，我以為我這是得了什麼病呢！」她笑著說。

「對呀，兩個乳房不一樣大並不就是疾病，你現在不用太擔心了！另外還有個原因，就如你說的是懷孕後才發現的，那麼可能是懷孕期間體內的雌激素和孕激素分泌增加，乳房變大，導致差異就顯現了。」

當然，如果兩側乳房大小相差格外懸殊，或者一側忽然變得腫大，那麼就應該及時就診，這很可能預示著某些乳腺疾病。我曾經接診過一位漂亮的小姑娘，她的舞蹈老師發現孩子練功衣下的胸兩側高低不一，就提醒了孩子母親。經診斷，小姑娘右乳上長了一個拳頭大小的巨纖維瘤，把媽媽嚇壞了。但經過了及時的手術，孩子很快恢復了健康，半年後再來醫院複診，手術切口已經快看不出來了。

王丕琳醫生提醒，如果兩側乳房大小差距特別懸殊，或其中一側乳房突然變得腫大，便需注意有可能患上了乳腺類疾病。（Getty Images／視覺中國）

乳房也有因後天發育而不對稱，這類情況主要發生在生育哺乳過的女性朋友身上。比如，有些媽媽在給寶寶餵奶時，姿勢和方式不正確，經常用一側乳房給寶寶餵奶，在斷奶後，這側乳房組織就會萎縮得比較嚴重，結果導致兩側乳房不對稱。這也提醒那些還沒有生寶寶的女性朋友，以後在給寶寶餵奶時，一定要兩側乳房均勻地使用，避免乳房出現不對稱的現象。

如果女性朋友覺得乳房這樣影響美觀，也可以自己進行矯正。比如，多加強乳房較小一側的肌肉鍛煉，平時有意識地多用這一側的手提、捧重物，可以在一定程度上健壯胸肌，增大乳房。

另外，也可以用另一側手輕壓較小一側的乳房，循著順時針方向按摩，每天進行三次，每次按摩30下，也能起到增大乳房的作用。當身體發育成熟，身材定型後，如果兩側乳房一大一小異常懸殊，採用上述自我矯正的方法仍然無效時，考慮手術矯正也可以。

（以上是《只顧事業線，誰來救乳腺？》的內容節錄）

書名：《只顧事業線，誰來救乳腺？》紅出版 （陽光文學）

作者： 王丕琳

乳腺科主任，副教授

首都醫科大學腫瘤學系乳腺學組副主任委員

中國老年腫瘤學會專家委員會委員

首批北京健康科普專家

第三屆首都健康衛士

中國首家乳癌患者心理復康俱樂部創辦人

天壇乳腺疾病網站創建者

出版社：紅出版 (陽光文學)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。