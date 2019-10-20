【誰來救乳腺】8歲女胸脹開始發育　常吃西式快餐與補品惹禍？

編按：女孩踏入青春期後，乳房就會慢慢發育，一般女孩都是十多歲後才開始蛻變成少女，但近年不同地區都有幾歲大的小女孩出現胸部脹起、過早發育的現象，原來背後與飲食習慣有關！

若小孩長期進食含激素食物，有可能出現性早熟狀況。（資料圖片）

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從嬰兒期到青春期之前，乳房的變化並不大。這個階段保健的重點，就是保證兒童身心的健康發育。但在這個時期媽媽們也要注意，如果發現女兒的乳房出現一些異常變化，應及時就醫。

我曾接診過一位小患者，只有八歲。那天我正在門診，她媽媽帶著她一起來了。我開始以為是她的媽媽就診，可一進來，她媽媽竟然開口說：

「醫生，麻煩您給看看我女兒的乳房，是不是有什麼問題呀？」

我一聽，挺驚訝的，這麼小的孩子，按理說乳房還沒發育呢，怎麼會出問題呢？

小丫頭看起來很緊張，躲在媽媽的身後。我趕緊笑著對她說：「寶貝，別害怕，來讓阿姨看看，看看漂亮的小寶貝哪裡不舒服啦？」

小丫頭很不情願地坐在我面前。我要解開衣服給她檢查時，她緊張得都要哭了。我見狀，趕緊跟她聊天：「寶貝，你今年幾歲啦？上幾年級啦？」

「我八歲了，上三年級。」

「哦，八歲都上三年級啦，好棒呀！」一邊聊著，她媽媽一邊幫她把衣服解開了。

我一看，小丫頭的乳房已經有了明顯的隆起，觸摸一下，裡面還能摸到一些結塊。我讓她媽媽領她去做了超聲波檢查和血清激素測定，回頭又詳細地詢問了這孩子的情況。很快我就發現了問題，這小丫頭很可能是因為平時吃的食物中所含激素太多，導致體內雌激素過剩，過度的雌激素刺激乳腺組織，導致乳房過早發育了。

乳腺科醫生王丕琳指，女童乳房過早發育，可能與她平日吃的食物有關。示意圖。（Getty Images／視覺中國）

最後，各項檢查結果出來後，果然印證了我的判斷：單純乳房發育。經過瞭解我得知，這孩子是家裡的獨女，自然也是一家人的寶貝，平時零食不斷，爺爺奶奶還經常帶著她去吃西式快餐；外公外婆更疼愛外孫女，平時蜂王漿、蛋白粉等滋補品都統統拿來讓她吃。結果適得其反，吃出問題來了。幸好這孩子的媽媽細心，在給孩子洗澡時發現了孩子的乳房有問題，這才趕忙帶孩子來醫院了。

這也提醒許多家有女兒的媽媽們，平時一定要細心注意孩子身上發生的變化。現在我們的生活水準都提高了，食物也變得多樣化，尤其大量含有激素成分的營養滋補品也進入了市場，使得食品中激素含量明顯增多。經常吃這類食物，也導致少兒乳房異常發育症的發病率逐年上升。

所以，為了孩子的健康成長，家長不僅應盡量少讓孩子吃這些含有激素成分的食物，還要時刻注意孩子的發育。一旦發現孩子有不正常的地方，應盡早到醫院就診。

家長應盡量少讓孩子吃這些含有激素成分的食物，並關注孩子的發育情況。（資料圖片）

對於進入青春期的女孩來說，乳房的發育通常會給她們帶來一種愉悅和驚惶交織的情緒。面對日漸隆起、有時會感到發脹的乳房，少女們會感到害羞、尷尬，甚至會有些困惑不安。這時候，媽媽們應該告訴女兒，不要擔心你的乳房，這是乳房發育過程中的正常生理現象，多數女孩在乳房發育的乳蕾期都會有這樣的感受。不要害怕，這種不舒服的感覺不會一直伴隨你，它會隨著乳房的發育成熟而自然消失。同時，媽媽們應該鼓勵女兒多參加體育鍛煉，有助於乳房的健康發育。

還有些女孩子發現，自己的乳房不對稱，或者大小不一樣。此時，媽媽也要告訴女兒，乳房的成長速度因人而異，一個乳房比另一個乳房長得快是常見的現象。因為處於青春期的少女，乳房的發育受體內雌激素的影響。對雌激素敏感的乳房發育就快一些，不敏感的乳房發育就會相對慢些。但到兩個乳房都發育成熟，這種差別就會消失了。

女性踏入青春期後，或會對乳房的發育的乳房，感到害羞、尷尬，甚至有些困惑不安。（Getty Images／視覺中國）

另外，有些女孩常常會因為乳房的發育而感到自卑和害羞，夏天不敢穿涼快的衣服，而是裹上厚厚的外套，生怕別人看到自己日漸隆起的乳房；走路時也經常寒背！作為媽媽，這時要告訴你的女兒，不要因為胸部的隆起而含胸駝背，因為胸部的正常發育是一個女孩逐漸長大的標誌，我們不僅不能這樣駝著背走路，相反，還要保持挺胸、收腹、緊臀的姿勢，這樣才能讓自己看起來更加亭亭玉立，更像個長大了的女孩。

當乳房發育到一定程度時，媽媽們還要提醒女兒佩戴胸圍。合適的胸圍不僅能讓女孩高聳的前胸「順眼」一些，還能保護她的乳房不受損傷。當然，這要根據孩子的身體胖瘦、乳房大小來確定戴胸圍的時間。佩戴胸圍過早或過緊，都會影響乳腺的正常發育。一般女孩子在16至18歲，就可佩戴胸圍了。

為人母親應告訴女兒，有關青春期乳房發育的知識。（資料圖片）

在選擇胸圍時，還要看胸圍的質地和樣式。棉織類的胸圍具有質地柔軟、吸汗性強、不刺激皮膚、通透性能好等優點，有利於保護乳房，避免擦傷皮膚。選用胸圍的型號也應大小合適，過大起不到作用，過小、過緊對乳房健康均有一定危害。

胸圍是友，束胸是敵。媽媽們要注意，一定不要讓女孩在青春發育期間穿太緊的內衣。青春期女孩的心理是很微妙和複雜的，羞怯是她們成長過程中的一個主要的心理反應。有些女孩因為害羞，常常穿又窄又緊的內衣，把胸部箍得緊緊的，其實這是百害而無一利的。我們的胸廓內有肺、心臟、大血管、食道等人體重要的內臟器官，而束胸會限制這些內臟器官的增長。尤其是肺，會導致肺活量變小；而肺活量小的人，體質也差。而且，經常束胸還容易令本來應該向外突出的乳頭被擠壓埋入乳房組織內，形成乳頭內陷，給將來的哺乳帶來麻煩，或哺乳時容易造成乳頭皸裂。

另外，還有那種充填海綿、帶有鋼圈的定型胸圍也不適合青春期女孩，會限制女孩乳房的發育，導致乳房血流不暢，引起疼痛等不適症狀。

青春期女生不宜穿太緊的內衣，以免乳房血流不暢，引起疼痛等不適症狀。（資料圖片／李慧妍攝）

還有一點需要提醒媽媽們注意的，就是要防止女孩濫用一些豐胸類的藥物。一些不法美容機構會讓乳房偏小的女孩口服或局部注射一些雌激素類藥物，少數人用後會產生一些效果，停藥後乳房會再次恢復原狀。但是，這些藥物在進入人體後均會產生不同的副作用，如導致青春期女孩出現月經紊亂、陰道不規則出血、乳頭乳暈變黑等；一旦用藥量過大或經常使用，還會促使子宮肌瘤的生長，甚至誘發子宮內膜癌或乳癌。

總之，乳房的發育是我們女性的必經之路。作為媽媽，應該幫助女兒多瞭解乳房、呵護乳房，教會女兒正確認識乳房，細心保護乳房，從而讓女兒擁有一對漂亮、健康的乳房。

（以上是《只顧事業線，誰來救乳腺？》的內容節錄）

書名：《只顧事業線，誰來救乳腺？》紅出版 （陽光文學）

作者： 王丕琳

乳腺科主任，副教授

首都醫科大學腫瘤學系乳腺學組副主任委員

中國老年腫瘤學會專家委員會委員

首批北京健康科普專家

第三屆首都健康衛士

中國首家乳癌患者心理復康俱樂部創辦人

天壇乳腺疾病網站創建者

出版社：紅出版 (陽光文學)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。