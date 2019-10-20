【誰來救乳腺】女人「事業線」好性感　醫生：擠得多危害乳房健康

乳溝往往被視為女人的「事業線」，愈深愈吸晴。有時為了擠出更深的乳溝，部分人會穿着過緊的內衣，忽視了乳房的健康。從醫30多年的乳腺科醫生王丕琳，在著作《只顧事業線，誰來救乳腺？》表示，若以過緊內衣擠壓乳溝，可導致乳房出現慢性損傷，繼而引發乳腺炎。她又在書中詳盡解析，女性平日可以如何護理乳房，以及以改變生活習慣來預防乳腺疾病，藉此一解女性對身體的迷思。

不知道從什麼時候開始，「事業線」成了乳溝的代名詞，深長的事業線更成為性感象徵。（雞排妹ili鄭家純fb圖片）

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不知道從什麼時候開始，「事業線」成了乳溝的代名詞。記得在20世紀7、80年代時，我們經常在報刊或雜誌上看到「不要過分束胸」、「過分束胸對乳房危害」等科普文章，原因是那時很多女孩進入青春期後，對突然發育增大的乳房一時無所適從，而且那時的人比較保守，不肯將青春靚麗的乳房美含蓄地有所展示，通常都是「束之高閣」，所以專家經常呼籲女性給乳房「鬆綁」。

可是，如今人們早已不再將束胸視為美麗，取而代之的是展示或擠壓出明顯的乳溝了。「乳溝就像時間，只要擠一擠都會有」，這是近年的時尚觀念。一些明星不僅要隱約地展示靚乳，更有人為顯示自己的胸豐滿，還要拼命擠出個乳溝來！愈來愈多的女性朋友也紛紛加入到擠乳溝的行列之中，展示自己的性感。

這個「事業線」真的像時間一樣，擠擠就行了嗎？我們的乳房到底要怎樣才能既美麗又健康？作為一名乳腺科醫生，我認為：乳房要美麗，首先不是大小的問題，而是健康的問題；缺少了健康，多豐滿的乳房也談不上美。

穿一些修飾性好、不損害乳房的內衣，讓自己的乳房更挺拔、更美麗、更性感，也是一件很好的事。（雞排妹ili鄭家純fb圖片）

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對乳房在原有的基礎上進行修飾，使其看起來豐滿勻稱，這是無可非議的。如果穿一些修飾性好、不損害乳房的內衣，讓自己的乳房更挺拔、更美麗、更性感，也是一件很好的事，畢竟柔美起伏的胸部是女性形體美的重要基礎，能夠盡顯女性的婀娜、性感和健康。但凡事不能過度，如果違背自然規律，對乳房過度修飾，非要把乳房擠成個什麼樣子才行，反而會給乳房帶來損害，影響乳房的健康。

有很多病友，長年累月穿著過緊的內衣，擠壓乳溝，結果導致乳房出現慢性損傷，引發乳腺炎等乳腺疾病，同時還可以引發其他疾病。

有些患者來我這裡就診時，經常稱她們肩部不適，尤其是肩背部酸痛，還有胸悶、頭暈、噁心、上肢麻木、頭頸部旋轉時有針刺感等症狀。通過檢查發現，她們的肩背部肌肉，如背闊肌、肩胛角肌、胸鎖乳突肌等，呈不同程度的老化，X光檢查則表現為頸椎肥大性改變。臨床上將這種症狀稱為「胸圍綜合症」，其原因就是由於長期穿戴窄帶式的胸圍或胸圍過緊引起的。如果是青春期發育階段的少女穿這樣的胸圍，還會影響乳房的正常發育。所以，我要提醒姐妹們：你的乳房在哭泣，請愛護你的乳房！

自然狀態的乳房更有利健康，圖為藝人陳靜（DaDa）。（資料圖片）

「啊？乳房還會哭呀？」大部分人聽了都會這樣問吧？我告訴朋友們：它會哭，因為它在控訴你為什麼不讓它自由呼吸。假若有人勒住你的頸項，不讓你喘氣，你試試是什麼感覺？

許多案例都在警示我們，為了美麗而經常擠壓乳房，非要把乳溝擠出來的做法，對乳房的健康是十分不利的。擠乳溝其實就是對胸部的一個擠壓，過度擠壓會導致乳房血液循環不暢，而壓迫乳房又會導致乳房下部血液淤滯，從而引起乳房腫脹、疼痛等症狀。尤其是處於青春期的女孩子，為擠出乳溝過早擠壓乳房，會直接影響乳房的發育，令本可以發育得很豐滿的胸部，在過分擠壓之下被限制了繼續發育的機會。

女士希望擁有事業線之餘，更重要是好好注意乳房健康。圖為藝人林芊妤。（「coffee89921」IG圖片）

同時，長時間擠壓、墊高乳房，對乳腺功能也會有一定的損傷。乳房中的纖維束和乳腺管長期受壓，會影響女性產後乳汁的分泌和排出，直接影響到今後的哺乳。

因此，建議各位女性朋友，「事業線」雖然美麗好看，也能為你增添性感的指數，但如果因此而付出健康的代價，那麼這樣的性感也是得不償失的。其實，自然即可，簡單也美麗，對自己保持充分的自信，即使乳房不夠豐滿，也一樣為我們增添魅力。

（以上是《只顧事業線，誰來救乳腺？》的內容節錄）

書名：《只顧事業線，誰來救乳腺？》紅出版 （陽光文學）

作者： 王丕琳

乳腺科主任，副教授

首都醫科大學腫瘤學系乳腺學組副主任委員

中國老年腫瘤學會專家委員會委員

首批北京健康科普專家

第三屆首都健康衛士

中國首家乳癌患者心理復康俱樂部創辦人

天壇乳腺疾病網站創建者

出版社：紅出版 (陽光文學)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。