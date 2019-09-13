消防處任何仁改歌詞賀中秋　籲勿煲蠟兼提市民燙傷3招應急處理

今日是中秋節，相信不少大人細路都已想好慶祝活動。消防處任何仁早前亦趁機發文，大玩改歌詞祝市民中秋節快樂，同時提醒大家切勿煲蠟，以及遇到燙傷時的三招應急處理。

任何仁趁中秋節發文，呼籲不要煲蠟，並提醒市民遇到燙傷時的三招應急處理。（香港消防處fb圖片）

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對於已有一定年紀的人來說，中秋煲蠟是珍貴的童年回憶，不過隨着政府加強宣傳，現時玩蠟燭或煲蠟的人已愈來愈少。消防處任何仁前日（11日）就在facebook發帖，貼出一段名為「任何仁都是這樣長大的」的歌詞，當中有應節內容如「仁大了，月餅已吃掉了；燃蠟燭，煩惱像蠟溶掉」，疑似是改編自天后鄭秀文的歌曲「我們都是這樣長大的」，配上任何仁手持燈籠坐於月餅罐前玩蠟燭的畫面，非常抵死。

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除了慶祝中秋，任何仁每次發文都必定有消防或救護小知識，除了呼籲市民不要煲蠟外，任何仁又提醒市民遇到燙傷的3招應急處理，指出如不慎被熱蠟燙傷，應以清水持續沖洗傷口以助降温及減輕痛楚，同時冷卻溶蠟，之後可用保鮮紙或乾淨紗布包好患處，以免細菌感染。如果溶蠟黏在皮膚上，則不應「夾硬」撕走，否則容易扯傷皮膚，增加受感染風險。

（香港消防處fb專頁）