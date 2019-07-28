孩子見人就講「我愛你」　媽媽求問如何讓改掉習慣　網民：別改！

所謂禮多人不怪，小孩子一句「謝謝」已能為社會增添正能量。台灣一位媽媽近日在社交網站發文，指自己的子女只要一出門，經過任何櫃檯、攤販，都會跟對方說：「辛苦了！我愛你！謝謝！」媽媽「抱怨」表示，已經多次着孩子不能隨便對不認識的人說「我愛你」，求問網民如何才能讓孩子改掉此習慣。惟網民卻一面倒喊：「不要改！」認為小弟弟及妹妹是「天使」，直指「有禮貌的孩子，不會變壞」。

媽媽「抱怨」道，已經多次着他們不能隨便對不認識的人說「我愛你」，於是求問網民如何才能讓他們改掉此習慣。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台媽於facebook群組「爆怨公社」貼出一張照片，只見一個小男孩抱着一個女店員，上面寫道「店員聽完說整個疲憊的心情都一掃而空了」。媽媽指，子女只要一出門，不論逛夜市還是去櫃檯、檔攤，就算只是經過，亦會開口對店內的人說：「老闆辛苦了！我愛你！謝謝！」即使多番告誡孩子，不能隨便對不認識的人說「我愛你」，但孩子就是當耳邊風，令媽媽大呻：「到底要怎麼樣才能讓他們改掉啊？說老闆辛苦了謝謝就好，到底為什麼還要加『我愛你』啊？」

不少網民都大讚小孩可愛，認為媽媽不必強迫他們改掉，並指「他們是很溫暖的孩子，以後一定會過的很好」、「台灣現在缺乏的就是這種愛的力量」、「服務業遇到這種小天使真的會開心一整天」、「他們是超級英雄，拜託不要改」。

亦有人認為這名媽媽的教育方法應該很好，「因為媽媽給他們很多很多的愛，滿到他們可以用愛去灌溉別人」，有網民則享自己子女的行為，「姪兒在夜市玩彈珠贏得獎品，對着闆說：喲……我太感激你了，我可以抱抱你嗎？然後又親又抱的」、「我女兒有陣子也是講拜拜後面就要加個『加油喔』，再加個手勢，逗得很多店家或陌生人哈哈大笑」、「我兒子也會欸，而且對方沒聽見還更大聲的再說一次」。

（fb群組「爆怨公社」）