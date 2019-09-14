視障伯路中亂撞　貨車佬細心攙扶送到商場　網民：背景首歌好應景

「唱着幸福之歌／眼淚有否沉沒／無數次失望的眼神與落魄」樂隊Supper Moment的《幸福之歌》，成為現實中好人好事的背景音樂！一名自稱「貨車佬」的男網民，日前在facebook分享車cam短片，只見他在路邊停車等候期間，一名伯伯在馬路中緩緩前行，更撞上貨車車身。「貨車佬」即時下車查看，卻不是生氣，而是關心伯伯狀況，獲知他是視障人士後，即主動攙扶伯伯到行人路，然後「護送」伯伯到他想去的商場，行為獲得網民激讚，形容司機的行為完全應驗車內正播放的《幸福之歌》。

自稱「貨車佬」的司機分享「車cam」片段，可見下車扶着視障伯伯返回行人路，片段獲網民激讚。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」影片截圖）

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事發周二（10日）下午，該名自稱「貨車佬」的網民於facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載車cam片段，當時他將貨車停於秀茂坪一處路邊，打算落車前，從車頭側鏡發現一名伯伯愈行愈近車身，之後更不小心撞上。「貨車佬」即時下車詢問，伯伯隨即表示「對眼睇唔到」，並稱因約了朋友飲茶，想前往商場。

「貨車佬」遂細心扶住伯伯，先將他帶回行人路的安全位置，之後更把伯伯帶到商場。兩人傾談期間，「貨車佬」得知伯伯只剩一成視力，好心提他外出時要帶引路杖，惟伯伯笑指支「篤篤」會經常打到腳，所以「唔鍾意用」。「貨車佬」無奈又好笑，提示伯伯「好危險」，只好勸他仍要「拎住篤篤」出街，「等人睇到會幫下你，今次唔係你撞咗埋嚟我架車度，我都唔知你睇唔到嘢」。

護送伯伯後，「貨車佬」有感而發，稱自小父母已教他要有禮貌，尊重別人及長輩，「好簡單，細細個已經成日聽到一句說話，助人為快樂之本」，又指自己雖然「讀書唔叻，做嘢似牛」，但仍將這些教誨記在心中。最巧合的是，當時車內正播放樂隊Supper Moment的《幸福之歌》，彷彿與其行動互相呼應，「貨車佬」也笑稱「一路睇返一路聽都有啲感動」。

片段一上載即獲一眾網民讚好，紛紛留言讚樓主「好有心」，完全應驗了《幸福之歌》，又形容他的助人行為反映「香港精神」，是個「溫柔的運輸佬、鐵漢柔情」、「唔畀個『讚』你真係唔得」，又祝福他「好人一生平安」、「祝你搵到剩到身體好」。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）