70歲伯伯學玩手機　成功用LINE約齊舊同學敍舊　網民：笑容很可愛

常說人要活到老學到老，然而能做到的人卻沒有想象中的多，尤其是年齡漸長，學習力和理解力雙重下降，遇到完全沒接觸過的3C產品時，許多長輩都會選擇直接放棄，有什麼需要叫孫子代勞就好。

有位70歲的阿公近3個月來開始學著用手機、接觸通訊軟體，在成功加入老同學的LINE群組並約定同學會時間後，立刻露出燦爛的笑容。事後還一直要孫女幫忙確認是不是真的，讓孫女直呼阿公真可愛，祝他們年年同學會都能全員到齊。

台70歲銀髮族學識用LINE成功約齊舊同學敍舊！（Facebook@爆廢公社）

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網友紛紛稱讚阿公笑容超可愛，順便交流一下教家中長輩玩手機的經驗，不得不說大家的爸媽都好會「玩」呀！（點圖看網友留言）↓↓↓

既然阿公會玩LINE了，接下來就該提供長輩圖大禮包讓阿公美圖連發，還有長輩們最喜歡（？）玩的《精靈寶可夢》，讓他可以到處去跟鄰居交流交流～（點圖看網友留言）↓↓↓

有網友則表示，由於老人家學習力較差，容易用死背操作方式，無法靈活運用，所以遇到困難就會無限呼喊晚輩救駕。不過看在部分網友眼裡，這也是甜蜜的交流，因為原PO的文章不小心就勾起他們的回憶：「想我阿公了」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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