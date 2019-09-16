長髮女揹嬰兒騎電單車送外賣　一張圖令網民泛淚：媽媽真偉大

外賣app愈來愈普及，很多人也會兼職外賣，時間靈活又可以賺點外快。近日，網上流傳一張台灣媽媽背着孩子送外賣的照片，讓網民看到泛淚，直呼「為生活而拼命，媽媽真偉大！」

一名媽媽胸前背著嬰兒，而機車後座綁住送外賣的箱子，看起來正在送外賣的路上。（路安專案 fb圖片）

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日前facebook專頁「路安專案」分享一張照片，照片中可見一名媽媽胸前背着嬰兒，而電單車後座綁住送外賣的箱子，看起來正在送外賣的路上。不少網民看到照片都感到心酸，「同為外送員，看了這張真的會哭出來」、「這畫面感覺有點感傷，辛苦了，注意安全！」、「很心酸，政府沒有好的育兒政策，窮人只能邊上班邊顧小孩」。

不過也有人認為這令嬰兒太危險了，「表面上看起來很值得同情，但我只覺得父母缺乏警覺心與責任感，再怎麼需要錢都不應該讓小孩處於危險之中」。

其實，這媽媽已違反台灣「道路交通安全規則」，條例規定電單車前踏板處不得搭載人員，違者罰300元（約75港元）以上、600元（約151港元）以下罰鍰。對此道路安全專家認為「法規並不是完全適用於各種案例，情理法，法理情，拿捏都是一念之間的差別，希望台灣的交通環境越來越安全，辛苦了各位用路人。」

根據台灣《道路交通管理處罰條例》第31條及「道路交通安全規則」第88條，機車前踏板處不得搭載人員，在機車後座加裝兒童椅背、以背巾背負幼兒騎機車都違規，機車只能在後座搭載一人；所以除了背帶背小孩之外，包括小孩站在踏板處，甚至在機車後座加裝兒童椅背，都為違反道路交通安全規定。