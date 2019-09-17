的士後座裝大型低音喇叭　行家乘客讚：諗起昔日fing機嘅黃金歲月

不少的士司機工作時都會聽收音機，追求生活品味的話最多也是聽聽唱片或利用「call台」與行家閒聊，但近日有網民分享相片，可見一名的士司機竟於車尾廂設置兩台巨型低音喇叭，令車內音響即時大幅「升呢」，連同行也忍無可忍稱讚：「有啲行家一開後面嚇你一驚！」

有網民分享相片，可見有司機於一輛「紅的」的後座尾廂位置放置了兩部大型低音喇叭，令車內音響即時「升呢」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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有網民日前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享相片，可見有司機於一輛「紅的」後座尾廂位置放置了兩部大型低音喇叭，令車廂的音響等級即時提升。同為的士司機的樓主笑言，行家設備令他嚇一驚，「令我諗起昔日fing機嘅黃金歲月」，不知播放音樂時會否有置身disco的感覺。

一眾的士業行家看到相片都大感好奇，直指涉事司機「落重本」，懂得寓工作於娛樂，「又做得又睇得」，又稱該車款本身的音響等級已屬不俗，但司機懂得選擇相中的喇叭，相信本身有一定生活品味及「真係識音樂」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）