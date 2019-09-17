【港鐵出軌】乘客自發互助跳離車廂逃生　網民：香港人靠自己

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「香港人靠自己！」今早（17日）8時許，港鐵東鐵綫列車於紅磡站附近發生出軌事故，車身分開兩截，甚至有車門飛脫。意外後大批乘客自行逃離車廂，在互相協助下跳落路軌，前往紅磡站月台離開，網民都大讚香港人「齊上齊落」、「場面很美麗」。

網民表示，有市民則自發站在車門前協助，伸手扶需要人士下車，當時職員並未到場。（fb「香港突發事故報料區」截圖）

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有涉事列車上的乘客在facebook分享出軌一刻的情況，從上載的圖片及影片可見，車廂內的乘客沒有爭先恐後，反而冷靜地一個接一個走到車門下車，由於車門與路軌的高度有一段距離，乘客需跳下車離開，有市民則自發站在車門前協助，伸手扶有需要人士下車，當時職員並未到場。

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網民看到此情此景都深受感動，指正值繁忙上班時間，大家都沒有急躁，仍冷靜地離開，甚至自發留下幫助其他乘客，「香港人只可以靠自己」。

另有受影響市民留言稱，九龍塘的士站亦出現超長人龍排隊候車，有位排前面的小姐主動邀請人一起坐的士到紅磡，結果一個傳一個叫到龍尾，「最後我等少10架車上的士」，不少人都大讚「香港人自救，互相幫忙」就是這城最美的風景。

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