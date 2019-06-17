分享物資、讓路分紅海　網民大數遊行「催淚位」：世界級香港人

《逃犯條例》爭議引發市民大規模遊行示威，行政長官林鄭月娥前日（15日）宣布暫緩修例，惟市民對「只緩不撤」並不收貨，破天荒連續兩個星期日外出遊行表達訴求，民陣更指昨參與人數達「200萬+1」。不少昨參與的人大數遊行期間遇到的貼心舉動及好人好事，除令人驚嘆的「分紅海」讓路予車輛外，有中暑者獲贈寶礦力，有帶孩子同行的媽媽獲別人沿路撥涼及打氣，種種好人好事，都展現港人「高質」一面，令網民直呼「比催淚彈更催淚」、「世界級香港人」。

網民細數遊行5大遊行「催淚」位，你有否親身見證？

大批市民昨日身穿身穿黑衣，參加民陣主辦的反修例遊行。（資料圖片）

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1. 沿途保持禮貌，無怨言、不推撞、為身邊人打氣

昨日陽光普照，下午氣溫一直維持27至30度，不少人等候加入隊伍或參與遊行期間都汗流浹背，不過眾人沒有怨言，擠擁時亦不會推撞他人。網上不少片段都拍到，有「黑衣人」沿途高叫「香港人加油」的口號，亦會主動禮讓帶同小孩或長者的遊行人士。

部分需要緊守崗位、不能親身上街的人如港鐵、巴士車長及職員看見「黑衣人群」時亦有主動打氣，雙方以歡呼、拍掌以示鼓勵，一切盡在不言中。有網民更分享有港鐵月台職員以手持標語牌不斷為等車乘客扇涼，畫面非常溫馨。

遊行人士除照顧自己，更主動將身上的物資如退熱貼、運動飲品或小風扇轉贈有需要人士。（徐緣fb專頁圖片）

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2. 只要有所需，人間天使在身旁



昨日遊行期間，警方雖已開放原訂路線以外的利園山道、駱克道、菲林明道及告士打道疏通，惟市民太多仍然塞爆各道路，人龍不時要停下等待。有網民悶熱天氣下感不適疑中暑，在水站想要寶礦力，前面的好心人即時拿出給他，「唔係講笑，我真係喊咗出嚟」，形容對方是遊行遇到的「人間天使」。



有媽媽則在fb「Tai Po大埔」分享，指昨一打二帶同5歲及3歲孩子遊行，烈日當空下小朋友大感不適，惟「沿途超級多天使」，感激請孩子吃糖的哥哥，多謝幫忙抹汗就連手中小風扇也送出的年輕情侶，還有上上落落幫忙搬嬰兒車的多位壯男，直指「好榮幸可以有你哋生活喺同一個城市」。

每當有救護車需要駛進人龍時，遊行人士都會自動自覺如摩西分紅海般讓出馬路。（資料圖片）

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3. 「分紅海」讓路予救護車及其他車輛

政府昨公布遊行期間至少有20人不適送院，每當有救護車需要駛進人龍時，遊行人士都會自動自覺如摩西分紅海般讓出馬路，行動力及公民質素毋庸置疑，多次讓路的畫面更被不同媒體拍下，獲得本地及外國網民瘋傳稱讚。

由於遊行人士眾多，人群昨黃昏時直接走出夏慤道和平集會，令多輛駛經的巴士及車輛未能通過。當道路被封後，有巴士及車輛需要倒後或調頭離開，遊行人士見狀即讓路予車輛，並於巴士經過時歡呼拍掌及向車長叫喊「辛苦晒你」以作支持，亦有未能駛走車輛的司機將車停下，熄掉引擎為遊行人士打氣。

部分於昨日有參與遊行的網民指，其實在路上不時看見有學生及其他有心人自發執垃圾，甚至主動幫忙回收。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

4. 自發回收帶走垃圾，吸煙者自覺離隊

香港人連遊行亦不忘保護環境，在隊伍中不難見到有人高舉標語提醒遊行人士「自己垃圾自己帶走」，中途亦有人設立街站，主動進行廢物分類及回收。至遊行完結後，人群經過的街道都仍能保持清潔，更有網民稱「廁所幾多人都好，都勁乾淨」，可見港人表達訴求的同時，仍然保持「高質」。

另外，有網民分享指看到不少吸煙人士於遊行期間自動自覺離隊，走到隊伍以外較少人的地方吸煙才再次加入人群，以減少二手煙對他人的影響，「不做火車頭」的舉動令其他遊行人士大讚貼心，直言「行咗咁多個鐘但無聞過一絲煙味」。

大批遊行人士帶同白花到太古廣場悼念墮樓身亡的男子。（資料圖片）

5. 不分宗教、一人一白花悼念死者

一名35歲男子前日於金鐘太古廣場危站，5小時後墮樓身亡，令不少市民感到非常痛心，有人昨日發起於死者墮樓位置獻上白花致哀，獲大批參與遊行的人響應。現場一片白花海，眾人雖然行至滿身大汗，沿途高叫口號，惟一抵達事發現場即變得肅靜，有秩序地排隊獻花。花海中更見到不同信仰的人以自己的方式悼念，場面令人動容。