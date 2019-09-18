巴西狗狗輕鬆KO圍欄離家出走　主人設閉路電視揭愛犬密室逃脫過程

小時候看卡通片，小動物總有方法離家出走冒險，並趕及在主人發現前回家。巴西有隻活潑好動的小狗竟在現實上演這劇情，即使主人在家中花園加設圍欄，牠仍是有辦法逃出前園，玩夠才自動自覺回家。大惑不解的主人為了得知愛犬逃脫的方法，終於決定要偷偷設置閉路電視，原來狗狗竟以磚牆及圍欄借力，再施展「縮骨功」從圍欄的洞口「逃走」，主人看到這一幕時都不禁笑言：「我驚訝得下巴也幾乎掉下來。」

巴西一隻名為Pingo的狗狗經常離家出走玩耍，主人日前設下閉路電視，揭開牠逃離家中的過程。（fb「Kátia Pêggo」影片截圖）

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巴西一隻名叫Pingo的汪星人一向活潑好動，不時「離家出走」玩夠才回家，經常弄得全身又髒又亂，帶着一身臭味才回來，主人霍加夏（Albertina Fogaça）形容，愛犬「很愛冒險，喜歡在骯髒的東西裏滾來滾去」。

Pingo離家出走過程逐格睇↓↓↓

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霍加夏說，她每次離家都會將大門鎖起，加上前園的圍欄和高牆亦沒有任何專門讓狗狗穿過的洞口，故一直不明白Pingo是如何逃脫，「我不知道牠從何時開始懂得偷走，只知道牠出門時大門總是上鎖的」。

主人看過Pingo逃走的過程，笑言「驚訝得下巴也幾乎掉下來」。（fb「Albertina Fogaça」影片截圖）

為了得知真相，霍加夏決定在前園設置鏡頭，拍下愛犬逃脫的過程。影片可見，Pingo站於前園的圍欄前，跳上去後返回地面徘徊一輪，似是在觀察及思考。過了一會牠再次跳上圍欄，以一隻腳撐着欄杆，另一隻腳則撐着磚牆借力，然後把頭從圍欄上一個小小的洞口鑽出，彷彿施展「縮骨功」，手腳並用慢慢鑽到牆的另一方，僅花約20秒便成功逃脫。

看到片段的霍加夏對Pingo的「逃走」過程感到非常驚訝，「我以為牠會卡住在中間，但牠竟然能夠鑽過去，我驚訝得下巴也幾乎掉下來」。她指出，雖然Pingo是離家出走的「慣犯」，但總是懂得自動自覺回家，笑言最大的麻煩不是擔心愛犬回不了家，而是Pingo冒險後帶回來的一身骯髒「禮物」。

（綜合）