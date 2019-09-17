遼陽動物園驚見皮包骨獅子　虛脫癱地營養不良　園方稱非用於表演

動物園虐待動物屢見不鮮，近日在遼陽動物園的一幕，亦令人相當心酸。有網民近日帶孩子遊玩時，發現有兩隻皮包骨獅子，非常虛弱地躺在地上，完全動也不動，引起大批網民熱議，質疑園方涉虐待動物。而動物園負責人表示，該兩隻獅子並非用作表演，剛來園一個多星期，經獸醫檢查後，證實營養不良，目前正在調理中，又指相關短片只有數秒，不足以說明獅子受到虐待才無法站立。

日前有網民發現遼陽動物園內有兩隻皮包骨獅子，質疑園方虐待動物，引起大批網民關注。（微博圖片）

網民稱他們待了二十多分鐘，兩隻獅子也沒有站過起來，顯得沒精打采。（微博短片截圖）

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一名內地媽媽上周六（14日）帶小孩到遼陽動物園遊玩，其間發現兩隻非洲獅子身體狀況非常差，瘦到皮包骨之餘，更無力地癱卧在草地上，動也不動，從她拍攝的片段所見，一隻雌性及一隻雄性獅子的骨骼清晰可見，臉部疑似有血迹，狀甚可憐。該媽媽表示，當時他們待了二十多分鐘，兩隻獅子也沒有站過起來，顯得沒精打采。

片段引起大批網民熱議，紛紛質疑園方涉虐待動物，「我家貓都胖一圈，好可憐」，認為應抵制所有動物表演。

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遼陽動物園負責人接受內地傳媒訪問時表示，片中為一雄一雌非洲獅子，購至三亞千古情旅遊演藝公司，在9月初運到園裏，至今只有一周多，此前牠們一直被用於馬戲團馴獸表演，因有關演藝公司停止有關表演，兩隻獅子在到達動物園之前，已被困在鐵籠中約半年。

為避免獅子在運送期間嘔吐，在運送前已停食一天，加上路途遙遠約72小時行程，導致牠們精神狀態不佳。事後經獸醫檢查後，證實兩隻獅子營養不良，無其他疾病，目前正在園內休養。園方又表示在短短數秒片段中，不足以說明獅子受到虐待才無法站立，並強調牠們並非用於表演。

而三亞千古情旅遊演藝公司麥姓負責人則稱，兩隻獅子的年齡已超過10歲，相等於人類的年老狀態，雄獅曾因交配臉部被母獅咬傷，在運離三亞前未完全癒合。至於身形瘦削，他解釋這樣的猛獸跟寵物不一樣，「我們通常是餵到七分飽。」加上長達4天的長途運送，牠們精神及身體才可能受到影響。

（綜合）