「沒有人看到牠的淚光」　參與巡遊「皮包骨」老象累到癱地上

斯里蘭卡70歲雌性大象「特基里」（Tikiri）被指患有消化系統疾病，致體重一直無法增加，龐大身軀有如「皮包骨」；為了參加今年7月在中央省康提地區（Kandy）舉行的佛牙節（Esala Perahera）大巡遊，工作人員替牠穿上五顏六色的服裝來掩飾，且連續10晚參與祈福巡遊，結果特基里累到癱倒地上，畫面令一眾網友心酸！

負責舉辦活動的佛牙寺強調，雖然特基里看似骨瘦如柴，但沒有影響其健康和載重能力；而特基里的主人亦向寺方表示，一定會讓特基里參加佛牙節大巡遊，並深信這有助治療牠的病，「這是基於一個古老的信仰，認為一隻虛弱的大象向神奉獻後便能獲得治癒的力量」。

特基里參加完巡遊後累到癱倒在地上。（Facebook@Saengduean Lek Chailert圖片）

連續10晚戴腳鐐參與巡遊

泰國非牟利大象救援組織「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation）創辦人查勒特（Lek Chailert）周一（12日）出席世界大象日（World Elephant Day）時表示，特基里是60隻參與佛牙節巡遊的大象之一，這些大象會被鎖上腳鐐，好讓牠們在吵鬧的巡遊中保持緩慢步伐，「每晚都要走很多公里，好讓人們在儀式上感受到幸福。」

查勒特說：「特基里每日近黃昏的時候就要參加巡遊，一直到深夜，而且連續10晚在充滿噪音、煙花和濃煙的環境中度過。從牠的狀態來看，不難感受到其身體狀況欠佳，不過在華麗服裝的遮掩下，沒有人看到牠虛弱的身體，沒有人看到她被面罩上的強光所傷眼泛淚光，也沒有人看到牠因為腿上戴着腳鐐而舉步維艱。」

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查勒特認為，如果要讓其他生命受苦，又怎能稱這是神聖的祈福儀式？「如果我們仍認為這一種行為是可以接受的話，我們是無法為大象帶來一個和平的世界。我們應該去愛護，不去傷害，採取善良和熱心的方法來對待大象。」

事後寺方表示，一直非常細心照顧大象，而特基里已接受獸醫治療。網民對特基里的遭遇都感到很難過，紛留言稱「我不敢相信他們會這樣對待牠，牠那麼老！那麼瘦！那麼脆弱！非常需要愛和休息」、「這是一種極其殘忍且可恥的行為」、「不需要如此卑劣地對待和利用這種美麗的生物，來體現人類比較優秀」。