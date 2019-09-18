男子亂過馬路遭車撞飛　聰明小狗淡定行斑馬線　網民：示範教學

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口」，今時今日這句歌詞不只是大人細路都聽過，更可能連狗狗也明白。日前內地一男子於斑馬線附近亂過馬路，遭到一輛收掣不及的私家車撞飛，這時一隻小狗從馬路對面走出，不知是否看到意外發生，竟然懂得乖乖坐於馬路邊，待車輛駛走後才淡定橫過斑馬線。網民看過片段都笑指狗狗在意外後作出過馬路的「示範教學」，又指片段完美表達「人不如狗」。

一名內地男子因亂過馬路而被車撞倒，意外後一隻小狗剛好走出，確認安全後才橫過斑馬線，場面好笑又諷刺。（梨視頻截圖）

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據內地傳媒報道，江蘇省蘇州市本月7日發生一宗交通意外，一名王姓男子於太倉市一個十字路口打算走捷徑橫過馬路，王男走出路口時疑未有看清路況，令從右方駛來，打算轉左的紅色私家車收掣不及將其撞倒。畫面可見，王男被撞至飛起，向後翻了一圈再跌於地上，背部落地的他即時摸着後腰位置叫痛。

車禍剛發生後，一隻白色小狗從對面馬路緩緩走向路口，不知是否從遠處目擊意外發生，牠竟乖巧地坐於路口等候，待車輛駛過後，確認安全才慢慢橫過斑馬線，與旁邊倒地叫痛的王姓男子形成極大對比，非常諷刺。

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淡定過路的小狗與旁邊倒地叫痛的王姓男子形成極大對比，畫面引起網民熱論。（梨視頻截圖）

不少網民看過片段都稱讚片中小狗非常乖巧，直言「這就是標準的『一慢二看三通過』」、「現場教學如何遵守交通規則」，形容片段完全反映「人不如狗」4個字。亦有網民稱王姓男子被撞是「自找的」，「完全不同情被撞的傷者」、「連狗都知道要走斑馬線了，出這車禍真的只能怪自己」。

（梨視頻）