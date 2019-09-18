好心男帶婆婆申領亡夫遺產　見證過程複雜難為老人家　網民感心酸

香港人口老化問題嚴重，很多對你我不難的事，對長者或是難題。有網民網上分享心酸經歷，指近日陪同一名婆婆申辦亡夫遺產，才發現處理過程十分繁複，由準備文件到宣誓書再付錢辦手續，對大部份老人家都是艱巨考驗。他慨嘆冰冷制度令老人家無所適從，望當權者多為長者提供幫助，「愛鄰如己，你也會老的」。不少網民大感心酸，有好心人更提出組成義工隊，為有需要長者服務。

該男網民近日於fb撰文分享陪同老人家申辦丈夫遺產的心酸經歷。（fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該男網民近日於facebook撰文分享陪同老人家申辦丈夫遺產的經歷，他指這位來自基層的婆婆早前因丈夫突然過身，沒法憑其留下的存摺到銀行提款，而陷入困境，婆婆雖已兩度前往金鐘高等法院遺產承辦處，申請把丈夫遺產歸於自己名下，惟卻失敗，「問她原因，她就是怎樣也說不清」。

樓主於是陪同婆婆再次到承辦處，但去到才發現原來整個過程涉及多重步驟。「辦事處沒有正式詢問處，所有問題必先按分類按鍵「取飛」，由A至D，實在超出了婆婆的生活經驗。」他續稱，因為婆婆不識字，於是幫忙代填文件，但單是填報資產部份就有五頁，最後要花半小時才叫完成。

婆婆早前曾2次前往金鐘高等法院遺產承辦處，申請把丈夫遺產歸於自己名下，但亦嘗試不果。（資料圖片）

之後兩人等待職員叫咪見主任期間，樓主又發現：「叫著『B065』，沒想到三個人同時走去同一個窗口，原來其餘兩位分別拿著的是『D065』和『0065』的飛，對老人家而言，這種序號的編排是混亂的。」

最後婆婆見到主任卻又遇上困難，職員一次過說出所有處理程序，婆婆即使非常留心聽着亦跟不上，「現在要先到XX樓層排隊作宣誓，之後，要自行把宣誓後的文件影印，然後，到XX樓層的會計部排隊交費，最後，把所有文件、收據帶回來這裡交給我。」

+ 4 + 3 + 2

樓主稱終於了解為何婆婆一直都未能申辦丈夫遺產，慨嘆制度根本未有適切為老人家提供援助，「可以想像得到，假如她獨自來處理，會是多麼的徬徨與沮喪」。

他坦言來申請的人絕大多是喪親喪偶的老年人，又指明白申請程序複雜是基於審慎，但不解職員為何不能行出多一步幫助老人家：「這裡對哀傷的人沒有慰問、對無助的人也沒有支援。但人，又何以活得如制度般冰冷？」

不少網民表示感謝樓主幫助婆婆，又指其實非常心酸，「老無所依」、「唉，老咗就係咁悲哀」、「唔好話複雜手續，淨係體力支撐都唔少嘢啦」、「政府部門僵化，市民就受罪」、「老人家自己一個係唔會搞得掂，識字都未必識填文件」、「啲政府部門根本唔係真心為市民服務」。

有網民明白涉及財產故手續較繁複，但亦希望當局盡量將程序簡化令老人家容易處理，部分熱心網民更指可以自組義工團幫助老人家處理申請，「真係要有啲後生幫手㗎！」、「社會需要多啲善心人幫手」、「香港人呢個時候要互助互愛」、「如果有社工同區議員幫手就最好」。

（facebook）