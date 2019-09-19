美漁民撈獲雙色龍蝦　睇落似半生熟　專家： 突變機率5000萬分一

香港人愛吃海鮮，但一定未食過雙色龍蝦！美國有漁民日前捉獲一隻極罕見的龍蝦，其身體「中間分界」一半黑色一半紅色，其中一邊似是煮熟後的紅色，驟眼看來似足半生熟的龍蝦。不過，有專家指這隻龍蝦的顏色源自基因突變，出現機率約5000萬分之一，然捉到牠的漁船船長沒有拿牠去圖利，反而捐了給附近的漁業中心，供市民觀賞後，預料10月份會放生回歸大海。

美國漁民發現一隻極罕見的雙色龍蝦。（「Maine Center for Coastal Fisheries」fb圖片）

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這隻極之罕見的雙色龍蝦是在美國緬因州海岸的被捕獲，其身體左右呈一直線分割成紅及黑色，似足是被惡搞畫上去，但事實上是天然顏色。撈獲這隻雙色龍蝦的捕漁船船長Daryl Dunham表示，該龍蝦是在巴爾港西南部的斯托寧頓（Stonington）發現，他將龍蝦捐贈予緬因州的漁業中心「Maine Center for Coastal Fisheries」，中心會將牠與另外3隻顏色罕見的龍蝦一起展出，包括2隻斑點殼龍蝦及1隻藍色龍蝦，牠們同樣出現基因突變而有不同顏色。

中心展出不少特別顏色的龍蝦。（「Maine Center for Coastal Fisheries」fb圖片）

在該中心擔任顧問的漁業科學家Matt Thaluhauser稱這是罕見的基因突變，現時還未弄清楚突變的發生原因，但可以生成的顏色有很多變化，而顏色由中間分界，他估計發生機率約為5000萬分之一，罕有程度可想而知。對於顏色問題，Thaluhauser打趣道，只要把龍蝦煮熟，牠們全都會變紅色，而中心內的龍蝦會放生。雄性龍蝦會在中心供遊客觀賞及觸摸，一定時間後工作人員會從捕獲的水域放生，而這隻雙色龍蝦預計會在10月份回歸大海。

（綜合）