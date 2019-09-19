日男自製「威士忌西瓜」　味道夠夾兼製作簡單　網民齊齊話跟機

西瓜沙冰大家見得多，原來配酒的味道也相當夾！日本有男網民近日於Twitter上載相片，表示自創另類的西瓜吃法，就是把整枝威士忌倒進西瓜，讓它的果肉吸收滿滿的威士忌，之後像平常一樣再切成一片片，咬一口除了能喝到西瓜汁外，更能嚐到威士忌的味道。不少網民亦表示做法超創新，「很吸引，好像很好吃的樣子」，紛紛稱要跟隨試做。 其實這種「烈酒西瓜」並非首創，過去亦有人以整樽伏特加，甚至把多支酒插到西瓜上，讓果肉吸收烈酒後享用，又有另一番風味。

有日本網民製作「威士忌西瓜」，在西瓜表面上鑿開一個洞，再把整樽威士忌插進西瓜內，讓果內吸收酒即可。（「koikedama」Twitter圖片）

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日本男網民於Twitter上載相片，表示「烈酒西瓜」的做法亦非常簡單，材料只需一個西瓜、一枝威士忌，在西瓜表面上鑿開一個洞後，再把整樽威士忌倒進西瓜內即成。樓主解釋，如果是大西瓜，需時比較久，他則用上4天時間才能倒完整樽威士忌，屆時西瓜肉已完全吸滿酒。

樓主指酒被吸收後，就可以如常把西瓜切成一片片品嚐，又稱非常好味，因為每咬一口除能喝到西瓜汁外，更能嚐到威士忌的味道，夏天解暑一流。他的做法吸引大批網民關注，表示非常吸引，「當甜品一流」、「好像不錯呢」、「決定今晚試一試」。類似的「烈酒西瓜」在數年前已在網上流傳過，當時流行把整樽伏特加插入西瓜上，甚至一次過插入多種酒；有人則在西瓜表皮開洞，挖出少許果內後倒入烈酒，讓果肉吸盡酒的精華再享用。

有網民笑言其實可以有個更折衷的方法，就是一邊喝酒一邊吃西瓜，更有網民指其實蜜瓜搭配酒亦有同樣的效果，他稱只要把蜜瓜切開一半，再從中間挖洞，即可以把任何酒倒進去，一樣可以邊吃蜜瓜邊喝酒。

（Twitter）