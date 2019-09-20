內地大巴裝人臉識別鏡頭　多名司機遭紅外線射眼灼痛　膠袋都燒穿

內地大量地點都裝了人臉識別系統，湖南有運輸公司就在大巴上裝上人臉識別鏡頭，聲稱有利監督司機安全駕駛。不過，這個裝置安裝在駕駛座旁邊，被發現會射出紅外線，不少司機稱被照射後眼睛不適，有人索性用毛巾或膠袋蓋着裝置，竟被燒出兩個焦孔，嚇得司機把電源拔掉。負責安裝設備的人員透露，司機所說的一些情況屬正常現象，又指會出現灼燒感與裝置被太陽暴曬後有關。

有內地大巴裝上了人臉識別鏡頭，用來監督司機駕駛，但有司機用手機拍攝鏡頭，發現射出了紅外線。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

湖南省衡陽市和張家界市的多名旅遊大巴司機近日反映，其大巴被公司要求裝上人臉識別鏡頭、並重新裝上GPS系統等，以便監督司機要安全駕駛。該設備發出的紅外線讓司機眼睛不適，他們用毛巾和黑色膠袋遮擋該設備，但有關物品竟被「燒穿」，過一會竟灼出兩個洞，留下類似煙頭的痕跡。有司機稱只要在駕駛，眼睛位置就會被儀器一直對準，多人開車後眼睛非常乾澀、視線模糊，甚至有人出現嘔吐等癥狀。

相關鏡頭放在儀錶板上方，距離司機約80厘米，一直對着眼睛，發出的紅外線令眼睛有灼熱感。其中一名許姓的司機稱，設備在衡陽市大巴上裝了20多天，發出的紅外線肉眼看不到，用手機鏡頭看才可以看到光源。

司機用黑色膠襲把人面識別裝置包着，但紅外線甚至「射穿」了膠袋。（網上圖片）

張家界市的大巴也裝上同樣鏡頭，一名陳姓司機稱，他有天開車十多小時，被那個設備照到眼睛幾乎睜不開，回家後眼睛很痛。有司機透露大巴本身已有GPS系統，但裝上新設備後，部分大巴出現兩個GPS系統互相干擾的情況，甚至出現防鎖制動系統失靈，影響駕駛安全。內地記者查得相關人臉識別系統來自廣州航天海特系統公司，9月16日，部分張家界的司機關閉了裝置的電源。

大巴公司稱，安裝人臉識別是上級主管部門要求，目前設備僅僅「通電」，未正式投入使用，已向相關部門反映情況。而負責設備的工作人員稱，已拿產品去進行技術鑒定。至於司機們所說的現象，工作人員說有些是正常的，而會出現「灼燒」感覺，與產品在太陽高溫暴曬後有關。

（綜合）